Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря
5 декабря 2023 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2023».
5 декабря 2023 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2023».
С докладами выступят:
Виталий Палин, руководитель управления автоматизации, HeadHunter;
Ирина Королева, операционный директор, «Международный Медицинский центр ОН КЛИНИК»;
Ольга Худякова, руководитель Управления Развитие контактного центра Департамент корпоративного цифрового бизнеса, «Банк ВТБ»;
Анастасия Сухачева, руководитель Службы Обучения и Управления Качеством Управления Развития Контактного центра, «Банк ВТБ»;
Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страховани»е;
Роман Потишний, генеральный директор, SIGURD IT;
Элеонора Торубарова, руководитель проекта службы методологии и контроля качества в контактном центре, «Банк ВТБ»;
Татьяна Курганович, руководитель направления управления «Контактный центр», «Банк ВТБ»;
Вера Пушкарёва, руководитель направления по анализу данных, Сбербанк;
Максим Конохов, PM-партнёр Розничного блока, Сбербанк;
Владислав Вирясов, директор, «Авантелеком»;
Тимур Халидов, руководитель направления отдела контроля качества, «Ингосстрах».
Основные вопросы к обсуждению:
Тенденции российского рынка
- Современный контакт-центр 一 это АТС с маршрутизацией и искусственным интеллектом.
- Сертификаты, которые подтверждают киберзащищенность горячих линий, чат-ботов и омниканалов.
- Растет спрос на решения, которые определяют эмоциональную окраску разговоров и выделяют негативные реакции.
- Повышается качество контроля при обслуживании клиентов.
- Бесшовная интеграция в различные каналы связи при общении с одним клиентом.
- Управление контакт-центром в условиях быстрых изменений.
Технологии для контакт-центров
- Основные критерии выбора платформы для контакт-центра 一 высокие масштабируемость и защищенность.
- Персонализированное автоматическое голосовое меню на основе индивидуального портрета клиента.
- Резервирование сеансов связи помогает не пропустить запланированные звонки из-за высокой нагрузки.
- Создание гибких сценариев в режиме No-code.
- Виртуальные контакт-центры на базе облачных технологий.
- Речевая онлайн-аналитика.
Проекты 2022 года
- Как искусственный интеллект в контакт-центре снижает нагрузку на операторов?
- Персонализированные сценарии обслуживания клиентов, созданные с помощью искусственного интеллекта?
- Сколько стоит защитить обработку персональной информации в контакт-центре?
- Как автоматическое определение эмоций клиента помогает повысить эффективность бизнеса?
- Можно ли с помощью искусственного интеллекта увеличить долю согласий на покупку услуги?
- Как с помощью искусственного интеллекта адаптировать ответы чат-бота к внешним изменениям?
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.