В ГК «Альфа-Лизинг» проанализировали процент лизинга в продажах ИТ-оборудования

На российском рынке сложился дефицит ИТ-оборудования, которое в 2023 г. увеличилось в стоимости в 2,5-3 раза, в том числе из-за роста ключевой ставки. Нехватку продукции ушедших из России вендоров компенсирует параллельный импорт. Кроме того, в России развивается собственное производство дефицитного оборудования. Например, полупроводников, отсутствие которых практически парализовало мировой автопром и другие отрасли промышленности во второй половине 2020 г. В ГК «Альфа-Лизинг» прогнозируют рост спроса на приобретение ИТ-оборудования в лизинг на 20-30% в 2024 г по сравнению с 2023 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Альфа-Лизинг».

По оценкам экспертов ГК «Альфа-Лизинг», в 2024 г. около 54% отечественных компаний планируют увеличить бюджеты на информационные технологии. Основные цели дополнительного финансирования – заменить часть персонала инновационными ПО и оборудованием, повысить рентабельность бизнеса, оптимизировать логистику с одновременным повышением уровня кибербезопасности. Например, специальное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного зрения позволяет дронам автономно летать по складам и сравнивать товары с базой в системе управления складом. При этом менеджер склада получает актуальную информацию в режиме онлайн.

Кроме того, растет желание представителей всех отраслей российской экономики достичь технологического суверенитета, что подтверждается успешными примерами импортозамещения. Например, собственное производство полупроводников на заводе в Зеленограде позволит промышленным компаниям не ждать, когда мировой дефицит микрочипов исчезнет и сроки поставок восстановятся до докризисных, а масштабировать свое производство уже сейчас.

На сегодняшний момент в России критически важные отрасли экономики и применяемые в них технологии находятся под государственным контролем. Также в России есть возможность непрерывного производства широкой номенклатуры высокотехнологичной продукции для обеспечения потребностей страны с помощью международного научно-технического сотрудничества. При этом остаются высокие риски кибератак, и спрос на ИБ-решения будет расти. В 2024 г. 43% отечественных компаний планируют расширить свои вложения в кибербезопасность. Основные причины – эволюции форм и методов кибератак, применение злоумышленниками ИИ и машинного обучения для расширения своих возможностей.

Все это позволяет прогнозировать рост спроса на отечественное ИТ-оборудование. За 2023 г. доля российских компаний на ИТ-рынке выросла на 20-30% в денежном выражении. К 2030 г объем ИТ-рынка России может увеличиться с 3 трлн до 7 трлн руб., 4,2 трлн из которых придутся на оборудование. Одним из эффективных стимулов для достижения этих показателей станет спрос на покупку ИТ-оборудования в лизинг. Сейчас в России примерно 5-7% ИТ-оборудования приобретается на условиях лизинга, но с каждым годом эта цифра будет расти. При этом, лизинга в Европе составляет 20-25% в зависимости от страны, в США и Юго-Восточной Азии – порядка 50-60%.

«Как правило, представители российского бизнеса приобретают ИТ-оборудование при помощи финансового лизинга, выкупая его в собственность. В 2024 г. клиенты будут стремиться упаковывать ПО в стоимость ИТ-оборудования без потери эффекта от лизингового продукта. Это вполне реально реализовать за счет модернизации конфигурации ПО, а не покупки нового железа. Те лизинговые компании, которые смогут это обеспечить, станут максимально востребованы в 2024 г», - отметил Александр Анкушин, руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК «Альфа-Лизинг».