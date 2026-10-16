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GDTeam CyberCrew Teknomagic Техномагия интеллектуальная казуальная MMORPG
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.10.2026
|Созданный россиянами всемирно известный сервис полностью заблокировал Россию. С отечественного IP к нему не подключиться 1
|19.02.2009
|Полмиллиона игроков в "Техномагии" 4
|21.11.2008
|Темный властелин в "Техномагии" 3
|17.11.2008
|"Техномагия" - бонус вместо ожидания 1
|27.10.2008
|Ежедневные поощрения в "Техномагии" 4
|10.10.2008
|Магия и рейтинги в "Техномагии" 3
|08.09.2008
|Проверь свои силы на арене Техномагии 3
|29.08.2008
|100 тысяч игроков "Техномагии" 4
|27.05.2008
|Вампиры в "Техномагии" 4
|23.05.2008
|Аккаунты и ремонт вещей в "Техномагии" 3
|20.05.2008
|Миллион боев в "Техномагии" 4
|16.05.2008
|У "Техномагии" появился "пробник" 4
|14.05.2008
|Новые монстры в "Техномагии" 4
|25.04.2008
|Явление "Техномагии" народу 1
|25.04.2008
|Нововведения в "Техномагии" 5
|17.04.2008
|В "Техномагии" двойная экспа 4
|20.03.2008
|Первые рекорды «Техномагии» 3
|17.03.2008
|Новая браузерная игра "Техномагия" 4
Публикаций - 18, упоминаний - 59
GDTeam и организации, системы, технологии, персоны:
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724563.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.