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GDTeam CyberCrew Teknomagic Техномагия интеллектуальная казуальная MMORPG

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.10.2026 Созданный россиянами всемирно известный сервис полностью заблокировал Россию. С отечественного IP к нему не подключиться 1
19.02.2009 Полмиллиона игроков в "Техномагии" 4
21.11.2008 Темный властелин в "Техномагии" 3
17.11.2008 "Техномагия" - бонус вместо ожидания 1
27.10.2008 Ежедневные поощрения в "Техномагии" 4
10.10.2008 Магия и рейтинги в "Техномагии" 3
08.09.2008 Проверь свои силы на арене Техномагии 3
29.08.2008 100 тысяч игроков "Техномагии" 4
27.05.2008 Вампиры в "Техномагии" 4
23.05.2008 Аккаунты и ремонт вещей в "Техномагии" 3
20.05.2008 Миллион боев в "Техномагии" 4
16.05.2008 У "Техномагии" появился "пробник" 4
14.05.2008 Новые монстры в "Техномагии" 4
25.04.2008 Явление "Техномагии" народу 1
25.04.2008 Нововведения в "Техномагии" 5
17.04.2008 В "Техномагии" двойная экспа 4
20.03.2008 Первые рекорды «Техномагии» 3
17.03.2008 Новая браузерная игра "Техномагия" 4

Публикаций - 18, упоминаний - 59

GDTeam и организации, системы, технологии, персоны:

GDTeam - CyberCrew 46 12
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - ММОРПГ - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра 804 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10077 12
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 252 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18528 6
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 733 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1933 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24087 2
PvP - Player versus Player 234 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1522 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1193 1
Часы - Watch 1076 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16778 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями - Корпоративные базы знаний 915 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9410 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24833 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7501 1
Россия - РФ - Российская федерация 168875 15
Люксембург Великое Герцогство 454 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9163 2
Зоология - наука о животных 2919 2
Металлы - Медь - Copper 870 1
Зоология - Рептилии - Reptilia - Пресмыкающиеся - класс преимущественно наземных позвоночных животных, включающий современных черепах, крокодилов, клювоголовых и чешуйчатых 83 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1720 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54226 1
Английский язык 7086 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11787 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27729 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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