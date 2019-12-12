«ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews
Осенняя сессия CNews «ИТ в здравоохранении 2019» актуализировала самые горячие для сегодняшнего информационного сообщества вопросы. Рассказываем, что и как.
Традиционный формат конференций CNews — это блок из примерно 20 докладов по 15 минут, неявно сгруппированных тематически, — например, вокруг информационной безопасности или перспектив телемедицины. На встрече было проработано несколько таких тем, — наиболее актуальных и закономерно наиболее противоречивых для медицинской информатизации образца 2019 года.
Виртуализация и безопасность
Дмитрий Лобовко, менеджер компании НТЦ ИТ РОСА, представил отечественный аналог Cisco. По словам докладчика, продукт дает не только качественную виртуализацию серверов, но и защиту от санкций, — программное обеспечение целиком разработано в России. Неплохой бонус, но смущает, что это решение в здравоохранении еще не применялось, да и вообще вопрос промышленной эксплуатации пока открыт.
Аналогичные вопросы остались к продукту Synology (доклад Алексея Деева): их система хранения данных с собственной операционной системой эффектно выглядит и эффективно работает, но ни на одном медицинском учреждении пока не опробована.
Ближе к реальности и в итоге увлекательнее оказался доклад Павла Коростелева из компании «Код безопасности»: разбирались угрозы вирусных атак на медицинское оборудование, в частности, случай с известным вирусом WannaCry, от которого сильно пострадали томографы — а это уже реальная опасность для пациента. Убедив аудиторию, что информационной безопасностью в клинике пренебрегать никак нельзя, докладчик признал, что 90% угроз возникает по вине пользователя, — либо от его неопытности, либо от неразборчивости в развлекательном сегменте интернета.
В целом можно сделать вывод, что интересные решения по безопасности на современном отечественном рынке присутствуют, однако их применение конкретно в реалиях медицинского учреждения настолько слабо развито, что говорить об уверенных перспективах рано.
Телемедицина
Менеджер по работе с заказчиками из Logitech Константин Ишмамедов рассказывал о решениях компании для проведения видеоконференций: веб-камеры, гарнитуры, экраны. Когда спросили про практическое применение в медицине, докладчик сообщил, что «в принципе, для телемедицины должно подойти». Проблема та же, что и выше: продукт хороший, но с медицинскими задачами пока не женится — не пробовали.
Начальник отдела ИТ ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России Кирилл Васильев рассказал о том, как небольшая команда разработчиков НМИЦ собрала собственную систему из оборудования и специализированного ПО для проведения телемедицинских конференций формата «врач-врач». Досадно, что модель не предназначена для работы с пациентом, но дело в рекомендациях Минздрава: разработчики получили указание сосредоточится на научной, а не на практической деятельности врачей. Надеемся, дальнейшие рекомендации позволят коллегам из НМИЦ расширить функциональность своей системы, потому что сделана она очень хорошо.
Представитель «Ренессанс страхование» Алексей Образцов сфокусировался на менеджменте телемедицины. Доклад назывался «Как обучать врачей работе с телемедицинскими технологиями», но на деле его можно было озвучить иначе: «почему мы считаем, что врач не должен работать на первой линии звонков для телемедицинских консультаций». По мнению компании, первая линия должна комплектоваться из среднего медицинского персонала, и только когда их компетенций не хватает — пациента отправляют к врачу. Спикер уверенно заявил, что «врач, который сидит и принимает звонки, со временем перестает быть врачом и становится сотрудником колл-центра, а это недопустимо». Позиция неоднозначная, но наблюдение значимое: риск выгорания врача при работе на однотипных телемедицинских консультациях действительно стоит учитывать, и не только его.
Среди докладов молодежным задором выделился оператор «Билайн», который тоже, как оказалось, планирует сказать свое слово в телемедицине. Руководитель службы по работе с федеральными госструктурами компании Алексей Кузнецов сообщил, что оператор готов «давать гиги» не только за шаги, но и за диспансеризацию или прием таблеток. Удивила жесткая критика Билайна в адрес Ростелеком, но это, пожалуй, можно списать на неофитский пыл. Он же, возможно, помог оператору начать работу в новом секторе с быстрого старта: прямо сейчас Билайн запускает в Тюмени интересный совместный проект с компанией БАРС.
Средней температуры по телемедицинским вопросам встреча CNews не выявила: локальные успешные кейсы растут на фоне глобального недопонимания, как в итоге должен выглядеть продукт в масштабе страны.
При этом многие участники конференции сетуют, что в медицинских информационных системах не хватает встроенного модуля для телемедицины, и надо бы его изобрести. Дорогие коллеги, изобретать ничего не надо, в МИС qMS этот модуль давно и успешно есть. Обращайтесь!
Маркировка лекарств, подключение к ФГИС МДЛП
С 1 января 2020 года все медицинские организации обязаны передавать данные о движении маркированных препаратов в ФГИС МДЛП. Естественно, на CNews «ИТ в здравоохранении 2019» модуль, посвященный маркировке лекарственных средств, привлек много слушателей.
Заместитель генерального директора НМХЦ им Н.И. Пирогова Дмитрий Никитенко рассказывал про математическое моделирование, которое помогло НМХЦ оптимизировать систему лекарственного обеспечения в клинике. Хотя докладчик избегал вопросов про обратный порядок поступления медикаментов, об МДЛП в целом он говорил крайне воодушевленно. Оптимистичный настрой объясняется частично тем, что сам господин Никитенко входит в рабочую группу по ФГИС МДЛП, то есть стоит у истоков инициативы.
Представитель фармацевтической компании НАНОЛЕК Алексей Рыжий звучал куда менее оптимистично. Компания подготовила рабочую интеграцию с ФГИС МДЛП, однако поддержка этого решения потребует около 20 млн рублей ежегодно, что скажется на стоимости лекарств не в пользу пациента.
Его коллега, Павел Карелин из Sanofi, тоже не светился энтузиазмом. Их решение, в целом вполне рабочее, все еще требует дополнений: не все лекарственные средства внесены в базу, а это значит, что с января пациент (временно) потеряет доступ к этим медикаментам. Команда Sanofi, как и многие другие сторонники взвешенного подхода нововведениям, уповает на законопроект о переносе релиза МДЛП с 1 января 2020 на 1 июля 2020.
Полагаем, в Госдуме достаточно таких же сторонников взвешенного подхода, и отсрочка в полгода все-таки состоится. Пока же медицинские организации готовы к интеграции с ФГИС МДЛП лучше, чем производители, — наши клиенты, к примеру, получили инструмент для передачи данных об учете и движении медикаментов в последнем релизе МИС qMS. Но пользователям qMS это ничего не стоило, а производители лекарств вынуждены тратить на интеграцию свои деньги, и немалые, что процесс ни разу не ускоряет.
Управление МО
Самый интересный для нас раздел на любой отраслевой встрече — это реальные примеры внедрения и настройки информационных решений. На CNews хороших примеров было достаточно.
Начальник отдела ИТ ФГБУЗ Центр крови ФМБА России Андрей Фишер описывал работу сервиса для трансфузиологии. Локализация узкая, но зато интересная; в частности, есть неплохие инфорешения для доноров: мобильное приложение показывает статистику по сдаче крови и сообщает, сколько литров не хватает до звания «почетного», — такой вот образец здоровой клиентоориентированности, для нас субъективно более симпатичный, чем «гиги за таблетки».
Заместитель директора по развитию ИТ ГБУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы Илья Тыров делился кейсом автоматизации своей клиники, — это достойный пример того, как разумное проектное управление влияет на результат и отношение сотрудников к нововведениям. Правильное целеполагание со стороны администрации МО, хорошая команда и поддержание мотивации значат не меньше, чем удачный выбор МИС.
Систему поддержки принятия врачебных решений для интенсивной терапии и реанимации показывал Сергей Арсеньев из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (детская клиника доктора Рошаля). Устроено это так: после того, как система получает информацию о поступлении в отделение реанимации пациента, каждый шаг лечения отмечается в системе, и в результате на основании данных о состоянии пациента и способе лечения система рассчитывает планируемый исход. Ориентируясь на полученный график, врачи понимают, как корректировать процесс. Звучит это так же здорово, как работает, — коллеги из клиники Рошаля действительно большие молодцы.
Единственный региональный спикер, Олег Кальмуцкий из новосибирской Клинической больницы «РЖД-Медицина», рассказал, как на базе 1С новосибирские разработчики сделали мониторинги процессов. В полной мере радоваться за КБ «РЖД-Медицина» мешает шок от того, что ориентация на базу процессов произошла с ними только сейчас.
Уже много лет как мы перестали рассказывать на конференциях о процессной ориентации системы qMS, полагая, что этот подход общеизвестен и повсеместно используется. Встреча CNews показала, что мы заблуждались. Готовимся теперь к серии ликбезов для всех заинтересованных, следите за обновлениями.
Образование
В продолжение темы ликбезов и обновлений нельзя не выделить доклад о новых образовательных программах от Георгия Лебедева, директора Института цифровой медицины, зав кафедрой информационных и интернет технологий Первого МГМУ им И.М. Сеченова. В институте открыто два новых направления: «Механика и математическое моделирование» и «Информационные системы и технологии». В прошлом году набор был небольшой, но уже в этом по каждому из направлений обучается 10 студентов, — значит, популярность дисциплинарного пересечения информационных технологий и медицины растет.
Господин Лебедев подчеркнул, что будущие выпускники станут не «цифровыми врачами», а компетентными в мед вопросах инженерами: «мы не хотим заставлять врачей изучать информатику, мы хотим, чтобы программисты, которым интересна медицина, изучали взаимодействие между лечебным процессом и современными высокими технологиями».
Возможно, спустя всего несколько лет именно благодаря новому поколению инженеров растерянность медиков в вопросах информатизации схлынет, и разброс решений по горячим для медицины темам станет меньше, а их качество и продуктивность возрастут.
Пока же выбрать лучший вектор развития и не терять связь с реальностью на информационном пути помогают такие мероприятия, как «ИТ в здравоохранении» от CNews, за что мы, пользуясь случаем, горячо благодарим организаторов.