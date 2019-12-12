«ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews

Осен­няя сес­сия CNews «ИТ в здра­во­охра­не­нии 2019» акту­а­ли­зи­ро­ва­ла самые горя­чие для сего­дняш­не­го инфор­ма­ци­он­но­го сооб­ще­ства вопро­сы. Рас­ска­зы­ва­ем, что и как.

Тра­ди­ци­он­ный фор­мат кон­фе­рен­ций CNews — это блок из при­мер­но 20 докла­дов по 15 минут, неяв­но сгруп­пи­ро­ван­ных тема­ти­че­ски, — напри­мер, вокруг инфор­ма­ци­он­ной без­опас­но­сти или пер­спек­тив теле­ме­ди­ци­ны. На встре­че было про­ра­бо­та­но несколь­ко таких тем, — наи­бо­лее акту­аль­ных и зако­но­мер­но наи­бо­лее про­ти­во­ре­чи­вых для меди­цин­ской инфор­ма­ти­за­ции образ­ца 2019 года.

Виртуализация и безопасность

Дмит­рий Лобов­ко, мене­джер ком­па­нии НТЦ ИТ РОСА, пред­ста­вил оте­че­ствен­ный ана­лог Cisco. По сло­вам доклад­чи­ка, про­дукт дает не толь­ко каче­ствен­ную вир­ту­а­ли­за­цию сер­ве­ров, но и защи­ту от санк­ций, — про­грамм­ное обес­пе­че­ние цели­ком раз­ра­бо­та­но в Рос­сии. Непло­хой бонус, но сму­ща­ет, что это реше­ние в здра­во­охра­не­нии еще не при­ме­ня­лось, да и вооб­ще вопрос про­мыш­лен­ной экс­плу­а­та­ции пока открыт.

Ана­ло­гич­ные вопро­сы оста­лись к про­дук­ту Synology (доклад Алек­сея Дее­ва): их систе­ма хра­не­ния дан­ных с соб­ствен­ной опе­ра­ци­он­ной систе­мой эффект­но выгля­дит и эффек­тив­но рабо­та­ет, но ни на одном меди­цин­ском учре­жде­нии пока не опро­бо­ва­на.

Бли­же к реаль­но­сти и в ито­ге увле­ка­тель­нее ока­зал­ся доклад Пав­ла Коро­сте­ле­ва из ком­па­нии «Код без­опас­но­сти»: раз­би­ра­лись угро­зы вирус­ных атак на меди­цин­ское обо­ру­до­ва­ние, в част­но­сти, слу­чай с извест­ным виру­сом WannaCry, от кото­ро­го силь­но постра­да­ли томо­гра­фы — а это уже реаль­ная опас­ность для паци­ен­та. Убе­див ауди­то­рию, что инфор­ма­ци­он­ной без­опас­но­стью в кли­ни­ке пре­не­бре­гать никак нель­зя, доклад­чик при­знал, что 90% угроз воз­ни­ка­ет по вине поль­зо­ва­те­ля, — либо от его неопыт­но­сти, либо от нераз­бор­чи­во­сти в раз­вле­ка­тель­ном сег­мен­те интер­не­та.

В целом мож­но сде­лать вывод, что инте­рес­ные реше­ния по без­опас­но­сти на совре­мен­ном оте­че­ствен­ном рын­ке при­сут­ству­ют, одна­ко их при­ме­не­ние кон­крет­но в реа­ли­ях меди­цин­ско­го учре­жде­ния настоль­ко сла­бо раз­ви­то, что гово­рить об уве­рен­ных пер­спек­ти­вах рано.

Телемедицина

Мене­джер по рабо­те с заказ­чи­ка­ми из Logitech Кон­стан­тин Ишма­ме­дов рас­ска­зы­вал о реше­ни­ях ком­па­нии для про­ве­де­ния видео­кон­фе­рен­ций: веб-каме­ры, гар­ни­ту­ры, экра­ны. Когда спро­си­ли про прак­ти­че­ское при­ме­не­ние в меди­цине, доклад­чик сооб­щил, что «в прин­ци­пе, для теле­ме­ди­ци­ны долж­но подой­ти». Про­бле­ма та же, что и выше: про­дукт хоро­ший, но с меди­цин­ски­ми зада­ча­ми пока не женит­ся — не про­бо­ва­ли.

Началь­ник отде­ла ИТ ФГБУ НМИЦ онко­ло­гии им. Н.Н. Пет­ро­ва Мин­здра­ва Рос­сии Кирилл Васи­льев рас­ска­зал о том, как неболь­шая коман­да раз­ра­бот­чи­ков НМИЦ собра­ла соб­ствен­ную систе­му из обо­ру­до­ва­ния и спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­но­го ПО для про­ве­де­ния теле­ме­ди­цин­ских кон­фе­рен­ций фор­ма­та «врач-врач». Досад­но, что модель не пред­на­зна­че­на для рабо­ты с паци­ен­том, но дело в реко­мен­да­ци­ях Мин­здра­ва: раз­ра­бот­чи­ки полу­чи­ли ука­за­ние сосре­до­то­чит­ся на науч­ной, а не на прак­ти­че­ской дея­тель­но­сти вра­чей. Наде­ем­ся, даль­ней­шие реко­мен­да­ции поз­во­лят кол­ле­гам из НМИЦ рас­ши­рить функ­ци­о­наль­ность сво­ей систе­мы, пото­му что сде­ла­на она очень хоро­шо.

Пред­ста­ви­тель «Ренес­санс стра­хо­ва­ние» Алек­сей Образ­цов сфо­ку­си­ро­вал­ся на менедж­мен­те теле­ме­ди­ци­ны. Доклад назы­вал­ся «Как обу­чать вра­чей рабо­те с теле­ме­ди­цин­ски­ми тех­но­ло­ги­я­ми», но на деле его мож­но было озву­чить ина­че: «поче­му мы счи­та­ем, что врач не дол­жен рабо­тать на пер­вой линии звон­ков для теле­ме­ди­цин­ских кон­суль­та­ций». По мне­нию ком­па­нии, пер­вая линия долж­на ком­плек­то­вать­ся из сред­не­го меди­цин­ско­го пер­со­на­ла, и толь­ко когда их ком­пе­тен­ций не хва­та­ет — паци­ен­та отправ­ля­ют к вра­чу. Спи­кер уве­рен­но заявил, что «врач, кото­рый сидит и при­ни­ма­ет звон­ки, со вре­ме­нем пере­ста­ет быть вра­чом и ста­но­вит­ся сотруд­ни­ком колл-цен­тра, а это недо­пу­сти­мо». Пози­ция неод­но­знач­ная, но наблю­де­ние зна­чи­мое: риск выго­ра­ния вра­ча при рабо­те на одно­тип­ных теле­ме­ди­цин­ских кон­суль­та­ци­ях дей­стви­тель­но сто­ит учи­ты­вать, и не толь­ко его.

Сре­ди докла­дов моло­деж­ным задо­ром выде­лил­ся опе­ра­тор «Билайн», кото­рый тоже, как ока­за­лось, пла­ни­ру­ет ска­зать свое сло­во в теле­ме­ди­цине. Руко­во­ди­тель служ­бы по рабо­те с феде­раль­ны­ми гос­струк­ту­ра­ми ком­па­нии Алек­сей Куз­не­цов сооб­щил, что опе­ра­тор готов «давать гиги» не толь­ко за шаги, но и за дис­пан­се­ри­за­цию или при­ем таб­ле­ток. Уди­ви­ла жест­кая кри­ти­ка Билай­на в адрес Росте­ле­ком, но это, пожа­луй, мож­но спи­сать на нео­фит­ский пыл. Он же, воз­мож­но, помог опе­ра­то­ру начать рабо­ту в новом сек­то­ре с быст­ро­го стар­та: пря­мо сей­час Билайн запус­ка­ет в Тюме­ни инте­рес­ный сов­мест­ный про­ект с ком­па­ни­ей БАРС.

Сред­ней тем­пе­ра­ту­ры по теле­ме­ди­цин­ским вопро­сам встре­ча CNews не выяви­ла: локаль­ные успеш­ные кей­сы рас­тут на фоне гло­баль­но­го недо­по­ни­ма­ния, как в ито­ге дол­жен выгля­деть про­дукт в мас­шта­бе стра­ны.

При этом мно­гие участ­ни­ки кон­фе­рен­ции сету­ют, что в меди­цин­ских инфор­ма­ци­он­ных систе­мах не хва­та­ет встро­ен­но­го моду­ля для теле­ме­ди­ци­ны, и надо бы его изоб­ре­сти. Доро­гие кол­ле­ги, изоб­ре­тать ниче­го не надо, в МИС qMS этот модуль дав­но и успеш­но есть. Обра­щай­тесь!

Маркировка лекарств, подключение к ФГИС МДЛП

С 1 янва­ря 2020 года все меди­цин­ские орга­ни­за­ции обя­за­ны пере­да­вать дан­ные о дви­же­нии мар­ки­ро­ван­ных пре­па­ра­тов в ФГИС МДЛП. Есте­ствен­но, на CNews «ИТ в здра­во­охра­не­нии 2019» модуль, посвя­щен­ный мар­ки­ров­ке лекар­ствен­ных средств, при­влек мно­го слу­ша­те­лей.

Заме­сти­тель гене­раль­но­го дирек­то­ра НМХЦ им Н.И. Пиро­го­ва Дмит­рий Ники­тен­ко рас­ска­зы­вал про мате­ма­ти­че­ское моде­ли­ро­ва­ние, кото­рое помог­ло НМХЦ опти­ми­зи­ро­вать систе­му лекар­ствен­но­го обес­пе­че­ния в кли­ни­ке. Хотя доклад­чик избе­гал вопро­сов про обрат­ный поря­док поступ­ле­ния меди­ка­мен­тов, об МДЛП в целом он гово­рил крайне вооду­шев­лен­но. Опти­ми­стич­ный настрой объ­яс­ня­ет­ся частич­но тем, что сам гос­по­дин Ники­тен­ко вхо­дит в рабо­чую груп­пу по ФГИС МДЛП, то есть сто­ит у исто­ков ини­ци­а­ти­вы.

Пред­ста­ви­тель фар­ма­цев­ти­че­ской ком­па­нии НАНОЛЕК Алек­сей Рыжий зву­чал куда менее опти­ми­стич­но. Ком­па­ния под­го­то­ви­ла рабо­чую инте­гра­цию с ФГИС МДЛП, одна­ко под­держ­ка это­го реше­ния потре­бу­ет око­ло 20 млн руб­лей еже­год­но, что ска­жет­ся на сто­и­мо­сти лекарств не в поль­зу паци­ен­та.

Его кол­ле­га, Павел Каре­лин из Sanofi, тоже не све­тил­ся энту­зи­аз­мом. Их реше­ние, в целом вполне рабо­чее, все еще тре­бу­ет допол­не­ний: не все лекар­ствен­ные сред­ства вне­се­ны в базу, а это зна­чит, что с янва­ря паци­ент (вре­мен­но) поте­ря­ет доступ к этим меди­ка­мен­там. Коман­да Sanofi, как и мно­гие дру­гие сто­рон­ни­ки взве­шен­но­го под­хо­да ново­вве­де­ни­ям, упо­ва­ет на зако­но­про­ект о пере­но­се рели­за МДЛП с 1 янва­ря 2020 на 1 июля 2020.

Пола­га­ем, в Гос­ду­ме доста­точ­но таких же сто­рон­ни­ков взве­шен­но­го под­хо­да, и отсроч­ка в пол­го­да все-таки состо­ит­ся. Пока же меди­цин­ские орга­ни­за­ции гото­вы к инте­гра­ции с ФГИС МДЛП луч­ше, чем про­из­во­ди­те­ли, — наши кли­ен­ты, к при­ме­ру, полу­чи­ли инстру­мент для пере­да­чи дан­ных об уче­те и дви­же­нии меди­ка­мен­тов в послед­нем рели­зе МИС qMS. Но поль­зо­ва­те­лям qMS это ниче­го не сто­и­ло, а про­из­во­ди­те­ли лекарств вынуж­де­ны тра­тить на инте­гра­цию свои день­ги, и нема­лые, что про­цесс ни разу не уско­ря­ет.

Управление МО

Самый инте­рес­ный для нас раз­дел на любой отрас­ле­вой встре­че — это реаль­ные при­ме­ры внед­ре­ния и настрой­ки инфор­ма­ци­он­ных реше­ний. На CNews хоро­ших при­ме­ров было доста­точ­но.

Началь­ник отде­ла ИТ ФГБУЗ Центр кро­ви ФМБА Рос­сии Андрей Фишер опи­сы­вал рабо­ту сер­ви­са для транс­фу­зио­ло­гии. Лока­ли­за­ция узкая, но зато инте­рес­ная; в част­но­сти, есть непло­хие инфо­ре­ше­ния для доно­ров: мобиль­ное при­ло­же­ние пока­зы­ва­ет ста­ти­сти­ку по сда­че кро­ви и сооб­ща­ет, сколь­ко лит­ров не хва­та­ет до зва­ния «почет­но­го», — такой вот обра­зец здо­ро­вой кли­ен­то­ори­ен­ти­ро­ван­но­сти, для нас субъ­ек­тив­но более сим­па­тич­ный, чем «гиги за таб­лет­ки».

Заме­сти­тель дирек­то­ра по раз­ви­тию ИТ ГБУЗ НИИ ско­рой помо­щи им. Н.В. Скли­фо­сов­ско­го Депар­та­мен­та здра­во­охра­не­ния г. Моск­вы Илья Тыров делил­ся кей­сом авто­ма­ти­за­ции сво­ей кли­ни­ки, — это достой­ный при­мер того, как разум­ное про­ект­ное управ­ле­ние вли­я­ет на резуль­тат и отно­ше­ние сотруд­ни­ков к ново­вве­де­ни­ям. Пра­виль­ное целе­по­ла­га­ние со сто­ро­ны адми­ни­стра­ции МО, хоро­шая коман­да и под­дер­жание моти­ва­ции зна­чат не мень­ше, чем удач­ный выбор МИС.

Систе­му под­держ­ки при­ня­тия вра­чеб­ных реше­ний для интен­сив­ной тера­пии и реани­ма­ции пока­зы­вал Сер­гей Арсе­ньев из НИИ неот­лож­ной дет­ской хирур­гии и трав­ма­то­ло­гии (дет­ская кли­ни­ка док­то­ра Роша­ля). Устро­е­но это так: после того, как систе­ма полу­ча­ет инфор­ма­цию о поступ­ле­нии в отде­ле­ние реани­ма­ции паци­ен­та, каж­дый шаг лече­ния отме­ча­ет­ся в систе­ме, и в резуль­та­те на осно­ва­нии дан­ных о состо­я­нии паци­ен­та и спо­со­бе лече­ния систе­ма рас­счи­ты­ва­ет пла­ни­ру­е­мый исход. Ори­ен­ти­ру­ясь на полу­чен­ный гра­фик, вра­чи пони­ма­ют, как кор­рек­ти­ро­вать про­цесс. Зву­чит это так же здо­ро­во, как рабо­та­ет, — кол­ле­ги из кли­ни­ки Роша­ля дей­стви­тель­но боль­шие молод­цы.

Един­ствен­ный реги­о­наль­ный спи­кер, Олег Каль­муц­кий из ново­си­бир­ской Кли­ни­че­ской боль­ни­цы «РЖД-Меди­ци­на», рас­ска­зал, как на базе 1С ново­си­бир­ские раз­ра­бот­чи­ки сде­ла­ли мони­то­рин­ги про­цес­сов. В пол­ной мере радо­вать­ся за КБ «РЖД-Меди­ци­на» меша­ет шок от того, что ори­ен­та­ция на базу про­цес­сов про­изо­шла с ними толь­ко сей­час.

Уже мно­го лет как мы пере­ста­ли рас­ска­зы­вать на кон­фе­рен­ци­ях о про­цесс­ной ори­ен­та­ции систе­мы qMS, пола­гая, что этот под­ход обще­из­ве­стен и повсе­мест­но исполь­зу­ет­ся. Встре­ча CNews пока­за­ла, что мы заблуж­да­лись. Гото­вим­ся теперь к серии лик­без­ов для всех заин­те­ре­со­ван­ных, сле­ди­те за обнов­ле­ни­я­ми.

Образование

В про­дол­же­ние темы лик­без­ов и обнов­ле­ний нель­зя не выде­лить доклад о новых обра­зо­ва­тель­ных про­грам­мах от Геор­гия Лебе­де­ва, дирек­то­ра Инсти­ту­та циф­ро­вой меди­ци­ны, зав кафед­рой инфор­ма­ци­он­ных и интер­нет тех­но­ло­гий Пер­во­го МГМУ им И.М. Сече­но­ва. В инсти­ту­те откры­то два новых направ­ле­ния: «Меха­ни­ка и мате­ма­ти­че­ское моде­ли­ро­ва­ние» и «Инфор­ма­ци­он­ные систе­мы и тех­но­ло­гии». В про­шлом году набор был неболь­шой, но уже в этом по каж­до­му из направ­ле­ний обу­ча­ет­ся 10 сту­ден­тов, — зна­чит, попу­ляр­ность дис­ци­пли­нар­но­го пере­се­че­ния инфор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий и меди­ци­ны рас­тет.

Гос­по­дин Лебе­дев под­черк­нул, что буду­щие выпуск­ни­ки ста­нут не «циф­ро­вы­ми вра­ча­ми», а ком­пе­тент­ны­ми в мед вопро­сах инже­не­ра­ми: «мы не хотим застав­лять вра­чей изу­чать инфор­ма­ти­ку, мы хотим, что­бы про­грам­ми­сты, кото­рым инте­рес­на меди­ци­на, изу­ча­ли вза­и­мо­дей­ствие меж­ду лечеб­ным про­цес­сом и совре­мен­ны­ми высо­ки­ми тех­но­ло­ги­я­ми».

Воз­мож­но, спу­стя все­го несколь­ко лет имен­но бла­го­да­ря ново­му поко­ле­нию инже­не­ров рас­те­рян­ность меди­ков в вопро­сах инфор­ма­ти­за­ции схлы­нет, и раз­брос реше­ний по горя­чим для меди­ци­ны темам ста­нет мень­ше, а их каче­ство и про­дук­тив­ность воз­рас­тут.

Пока же выбрать луч­ший век­тор раз­ви­тия и не терять связь с реаль­но­стью на инфор­ма­ци­он­ном пути помо­га­ют такие меро­при­я­тия, как «ИТ в здра­во­охра­не­нии» от CNews, за что мы, поль­зуясь слу­ча­ем, горя­чо бла­го­да­рим орга­ни­за­то­ров.