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Правительство Австралии Министерство обороны Австралии Royal Australian Navy Королевский австралийский военно-морской флот Королевские австралийские ВМС


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 Австралийский флот заблокировал интернет и радио жителям Новой Зеландии 1
18.01.2010 Raytheon: проведены испытания SM-2 и SM-6 1
31.08.2009 Завершены испытания ракеты SM-6 2
28.07.2008 В Австралии успешно испытана новая тяжелая торпеда 1
02.04.2007 Aegis нового поколения получат ВМФ Испании и Австралии 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Правительство Австралии и организации, системы, технологии, персоны:

RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
Lockheed Martin 759 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 659 1
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 17 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9882 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12361 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21234 1
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 2
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 121 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52621 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 2
Южная Корея - Республика 6736 1
Испания - Королевство 3738 1
Норвегия - Королевство 1814 1
Япония 13376 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 333 1
Space Daily 528 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
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