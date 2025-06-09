Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Австралии Министерство обороны Австралии Royal Australian Navy Королевский австралийский военно-морской флот Королевские австралийские ВМС
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|Австралийский флот заблокировал интернет и радио жителям Новой Зеландии 1
|18.01.2010
|Raytheon: проведены испытания SM-2 и SM-6 1
|31.08.2009
|Завершены испытания ракеты SM-6 2
|28.07.2008
|В Австралии успешно испытана новая тяжелая торпеда 1
|02.04.2007
|Aegis нового поколения получат ВМФ Испании и Австралии 1
Правительство Австралии и организации, системы, технологии, персоны:
|Lockheed Martin 759 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52621 2
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 2
|Южная Корея - Республика 6736 1
|Испания - Королевство 3738 1
|Норвегия - Королевство 1814 1
|Япония 13376 1
|ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 333 1
|Space Daily 528 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.