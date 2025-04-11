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НКУ низковольтные комплектные устройства



11.04.2025 IEK GROUP продемонстрирует высокотехнологичные комплексные решения для нефтегазовой отрасли 1
26.07.2024 «А2 Систем» и «Консист Констракшн» объявили о партнерстве 1
22.07.2024 IEK GROUP провела успешные комплексные испытания системы НКУ – FORMAT PRO 1
14.12.2023 Алтайский завод «Е-шкаф» стал резидентом «Сколково» 1
25.04.2023 С3 Solutions начинает продажи электротехнических шкафов 1
03.11.2020 ABB расширила библиотеку BIM-моделей 1
18.11.2019 ABB представила низковольтное распределительное устройство нового поколения 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
11.02.2019 Legrand представила новые распределительные шкафы 1
23.01.2019 «Дочка» «Росатома» начинает поставлять за границу электрооборудование для АЭС 1
21.11.2017 Диспетчеризация энергопотребления Schneider Electric применена в российской космической отрасли 1
31.05.2016 АББ открыла инновационный учебный центр в Москве 1
04.02.2015 Eaton представила систему BreakerVisu для управления распределением энергии 1
04.04.2014 Топ-менеджеры «Космической связи» отмечены государственными наградами 1
15.07.2013 Минобороны России выделит свыше 2,4 млрд руб. на поддержание наземного комплекса управления ГЛОНАСС в эксплуатационной готовности 1
11.11.2009 ВНИИЭМ посетила белорусская делегация 1
01.11.2004 Новый спутник связи «Экспресс-АМ1» выведен на орбиту 1
21.09.2004 "Космическая связь" ведрит систему мониторинга связи спутника Kazsat 1
01.07.2004 Новый спутник ФГУП "Космическая связь" введен в эксплуатацию 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

НКУ и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 564 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 3
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 3
Schneider Electric 576 2
Ростех - Автоматика Концерн 1654 2
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Контактор - ЭБС - Легран Волга - Легран Ульяновский 21 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Legrand 78 1
Eaton 68 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг 20 1
МегаФон 9132 1
Ростелеком 9849 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 128 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 60 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Sumitomo - NEC Space Systems - Toshiba Space Systems 11 1
Геоинформационные системы УП 3 1
8368 1
Лосев НПП 1 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 25 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 156 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2181 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист Констракшн - Consyst Construction - Consyst Electronics 23 1
Пеленг ПО 5 1
Сибфорбс 1 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом - УЭМЗ ФГУП - Уральский электромеханический завод 5 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 1
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 1
Руппур АЭС Бангладеш - Атомная электростанция 5 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Росатом - Электрохимприбор Комбинат ФГУП 10 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3088 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5539 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2792 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11909 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 682 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 578 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИЦИУ КС - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 13 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
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Космодром Байконур 1069 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
ABB Ability 18 1
Legrand XL3 S - распределительные щиты и шкафы 2 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 238 1
Nvidia Volta GV 31 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2780 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 82 1
Schneider Electric PowerTag Compact - серия измерительных датчиков 4 1
ABB YuMi - коллаборативный робот 3 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист-Базис КПТС 1 1
Schneider Electric Canalis 4 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Консист-Базис 3 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ПЛК 2 1
Schneider Electric Masterpact - автоматические выключатели 3 1
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