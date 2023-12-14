Алтайский завод «Е-шкаф» стал резидентом «Сколково»

В Алтайском крае появился еще один резидент «Сколково». Такой статус получил завод по производству электрошкафов «Е-шкаф» из Барнаула благодаря инновационной разработке с использованием алгоритмов ИИ.

Завод стал резидентом «Сколково» в ИТ-кластере. Его представители предлагают рынку различные технологические решения. «Е-шкаф» представил проект «Комплекс технологий для интеллектуального подбора электротехнической продукции и последующего мониторинга ее функционирования с использованием алгоритмов ИИ».

Суть технологии состоит в следующем: в энергоцентры (электрощиты, электрошкафы и пр.) предприятия устанавливают модули и датчики, которые считывают показатели энергопотребления и передают их на любые SCADA-системы, промышленные платформы и «1С». Интеллектуальные алгоритмы анализируют результаты и «указывают» на перегруз, недогруз или предаварийное состояние агрегатов. В компании планируют выпуск продукции с уже интегрированной в нее системой мониторинга.

Также в рамках проекта ведется разработка платформы для подбора и снабжения предприятий электротехнической продукцией. Это позволит отслеживать большую часть жизненного цикла всего электротехнического (и не только) оборудования на производствах и, как следствие, оптимизировать затраты.

Резидентство в «Сколково» помогает компаниям продолжать научные разработки и внедрять их на рынок. В течение 10 лет резиденты получают не только налоговые преференции (нулевую ставку на прибыль, нулевую ставку на НДС, пониженную таможенную пошлину), но и имеют приоритетное право на многомиллионное грантовое финансирование.

«Также это различные меры господдержки, помощь в организации бизнес-миссий и выходе на экспорт, юридические консультации, поддержка технологического центра, где можно делать прототипы. Это целая экосистема для растущего бизнеса. И сейчас мы только изучаем все возможности», – сказал директор завода Павел Черемисин.

Завод «Е-шкаф» стал пятым резидентом «Сколково» из Алтайского края. Прежде этот статус получили ООО «Сибфорбс» (производство центробежных камер очистки), «Интач» (распознавание эмоций в зависимости от показателей организма), «Колорайз» (создание цифрового двойника клиента), ООО НПП «Лосев» (создание и производство светодиодного освещения и оптики).

Региональный представитель фонда «Сколково» в Алтайском крае Дмитрий Ляхов подчеркнул, что резидентство в Центре влияет не только на сами компании, но и на весь регион. Разработка и реализация инновационных решений развивает экономику территории и работает на ее имидж.

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Руководитель компании «Е-шкаф» Павел Черемисин создал компанию в 2013 г. Акцент сделан на автоматизации, безопасности, lean-подходе в производстве и постоянном развитии бизнес-процессов и персонала. «Е-шкаф» производит электрошкафы под СТМ и под требования заказчиков в объемах до нескольких тыс. шт. однотипных шкафов в месяц. Этому еще способствует нацеленность компании на партнерские отношения с другими производителями НКУ. В 2022 г. продукция «Е-шкаф» начала массово заменять энергооборудование на рынке ряда крупнейших зарубежных компаний.