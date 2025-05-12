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Schneider Electric Masterpact автоматические выключатели



12.05.2025 Стартовали продажи аппаратов SystemePact ACB на токи 4000-6300А, созданных по запросам российского рынка 1
10.03.2021 Schneider Electric поставила решение по энергообеспечению здания технопарка в ОЭЗ «Иннополис» 1
15.04.2019 Schneider Electric инвестирует в производство в России 4
21.11.2017 Диспетчеризация энергопотребления Schneider Electric применена в российской космической отрасли 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Schneider Electric Masterpact и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 580 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 141 2
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 18 1
Prisma - Нейронные сети 38 1
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Технопарк имени Н.И. Лобачевского 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13668 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2072 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 259 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9854 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 115 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1075 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1469 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 190 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 20 1
Schneider Electric Canalis 4 2
Schneider Electric PowerTag Compact - серия измерительных датчиков 4 2
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 12 1
Schneider Electric Trihal - серия трансформаторов 3 1
Schneider Electric SEPAM 2 1
Schneider Electric Prodiag Breaker 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePact - SystemePact CCB - SystemePact ACB 9 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Schneider Electric Easypact - автоматические выключатели 1 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 149 1
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 45 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 15 1
Колесников Сергей 13 1
Козюра Анна 1 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 24 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2991 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3068 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 576 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2499 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5685 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4983 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1943 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4120 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7137 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2508 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 232 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 939 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 103 1
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