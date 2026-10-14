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Технопарк имени Н.И. Лобачевского
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.10.2026
|«Т-Технологии» открыли новый офис ИТ-хаба в Иннополисе 1
|10.03.2021
|Schneider Electric поставила решение по энергообеспечению здания технопарка в ОЭЗ «Иннополис» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Технопарк имени Н.И. Лобачевского и организации, системы, технологии, персоны:
|Schneider Electric 615 1
|Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 187 1
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1576 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 711 2
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3563 2
|Россия - РФ - Российская федерация 169887 1
|Беларусь - Белоруссия 6400 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3545 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.