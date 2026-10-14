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Технопарк имени Н.И. Лобачевского

СОБЫТИЯ

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14.10.2026 «Т-Технологии» открыли новый офис ИТ-хаба в Иннополисе 1
10.03.2021 Schneider Electric поставила решение по энергообеспечению здания технопарка в ОЭЗ «Иннополис» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Технопарк имени Н.И. Лобачевского и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 615 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 187 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1576 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
SRE - Site Reliability Engineering - Техническое обеспечение надёжности сайта 81 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1641 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13123 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13257 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 8003 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 946 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - BCDR - Business Continuity and Disaster Recovery - Управление непрерывностью бизнеса, информационная безопасность бизнес-процессов - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security 2657 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 297 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 17027 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12481 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10247 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10135 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6556 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 355 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3922 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6788 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4212 1
Schneider Electric - EcoStruxure 73 1
Schneider Electric - APC Easy Back-UPS - серия ИБП 66 1
Schneider Electric Trihal - серия трансформаторов 3 1
Кубик Рубика - Магический кубик - bűvös kocka 33 1
Schneider Electric Prodiag Breaker 1 1
Schneider Electric Canalis 4 1
Schneider Electric Masterpact - автоматические выключатели 4 1
Oracle Java - язык программирования 3514 1
Исаков Алексей 4 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 711 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3563 2
Россия - РФ - Российская федерация 169887 1
Беларусь - Белоруссия 6400 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3545 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 447 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1109 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 218 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16514 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк - Промтехнопарк 941 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18544 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6910 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5764 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6945 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2149 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 715 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3247 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34602 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 288 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
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