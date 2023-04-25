С3 Solutions начинает продажи электротехнических шкафов

С3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, промышленных и телекоммуникационных решений для ЦОДов и других ИТ-объектов, объявило о начале поставки на рынок электротехнических шкафов. Шкафы, все комплектующие и аксессуары производятся в России.

Основное предназначение электротехнического шкафа – размещение, фиксация и защита от несанкционированного доступа приборов и устройств для автоматизации технологических процессов. Изделия могут использоваться для размещения в них промышленных решений автоматизации, электротехнического оборудования, а также для изготовления низковольтных комплектных устройств (НКУ). В новую линейку входят напольные, навесные и компактные шкафы (в том числе из нержавеющей стали), а также полный набор комплектующих для монтажа. Особенностью напольных шкафов является жёсткий сварной каркас из замкнутого профиля сложной формы с рёбрами жёсткости и перфорацией по всей площади.

Преимуществом продуктов от C3 Solutions является возможность их кастомизации. Мощности компании рассчитаны на производство шкафов как стандартных, так и нестандартных габаритов в любом необходимом заказчику количестве. Стоимость изделия не зависит от размера поставляемой партии. Также предусмотрена возможность различной комплектации: компания готова комплектовать шкафы любым из требуемых аксессуаров (монтажная панель, боковые стенки, системные шасси, цоколи и др.).

При создании модельного ряда инженеры C3 Solutions ориентировались на опыт ведущих мировых производителей и смогли обеспечить взаимозаменяемость всех компонентов собственных решений и решений от западных производителей, что обеспечивает заказчикам возможность замены и дополнения уже установленных конструктивов.

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Леонид Юль, директор по развитию компетенций ЦОДов, сказал: «Мы тщательно продумываем каждый шаг и всегда ищем такие направления для развития продуктовых линеек, которые бы были логическим продолжением уже существующего портфолио, с одной стороны, и отвечали на запросы рынка, − с другой. Наши R&D возможности и богатый опыт позволяют адаптировать производственные мощности под выпуск новых решений достаточно быстро. При этом нашим приоритетом всегда остается качество продукта, его продуманность и соответствие всем требованиям и стандартам. Сочетание оперативности и качества дает нам преимущество на фоне других производителей, которые стремятся сегодня попасть в нишу электротехнических шкафов high-класса».

В 2023 г. C3 Solutions планирует реализовать несколько тысяч новых шкафов. В качестве своих основных заказчиков российский производитель видит сборщиков НКУ, сборщиков шкафов автоматизации и производителей устройств релейной защиты и автоматики, которые могут использовать изделия от C3 Solutions для изготовления своих решений. Конечные потребители — это различные предприятия из разных индустрий, заинтересованные в качественном и удобном конструктиве. Также это ИТ компании и дата-центры, которым необходимы функциональные электротехнические шкафы для размещения вспомогательного электротехнического оборудования.