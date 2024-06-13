Лаборатория «МегаФона» протестировала «Р-Фон»

Лаборатория «МегаФона» провела тестирование «Р-Фона», российского смартфона, который готовят к выводу в розничную продажу. Смартфон прошел весь набор начальных испытаний и базовых тестов на работу основных систем в сетях мобильной связи.

В ходе тестов смартфона «Р-Фон» (модель RT001, произведен 26 марта 2024 г.) специалисты провели исследование базовых функций нового аппарата. В частности, была проверена работа операционной системы, сотовой связи (звонки, отправка SMS, переключение между сетями различных стандартов), а также функционирование Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, лаборатория провела на новом аппарате проверку целого ряда пользовательских сценариев, в ходе которых проводилась комплексная оценка работы нового устройства.

Лаборатория «МегаФона» (центр по исследованию и тестированию оборудования) была создана в 2008 г. в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день лаборатория проводит проверку всего оборудования, поступающего в розничную сеть «МегаФон»а. Кроме того, на мощностях центра осуществляется тестирование оборудования по заказу других операторов связи, а также независимых вендоров, выходящих на рынок РФ. Ежегодно в лаборатории тестируется примерно 150 наименований различных устройств. В лаборатории имеются специальные экранированные комнаты, защищённые от внешнего электромагнитного воздействия, а инфраструктура лаборатории обладает всеми функциональными узлами настоящей сети: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет.

По итогам каждого этапа тестов полученные в лаборатории данные передавали производителю смартфона – компании «Рутек». Руководство лаборатории и компании «Рутек» договорились о проведении следующей итерации тестов в конце июня.

«Р-Фон» является совместным проектом двух российских компаний НТЦ ИТ «Роса» и «Рутек». Смартфон был представлен в декабре прошлого года. Сборка «Р-Фона» осуществляется на собственном производстве «Рутек» в Саранске, на территории «Технопарк-Мордовия», при поддержке правительства Мордовской области. Смартфон работает на основе мобильной операционной системы «Роса Мобайл». Важным фактором безопасности «Р-Фон» является наличие написанных инженерами «Роса» драйверов, обеспечивающих работу аппаратных компонентов смартфона. «Р-Фон» включен в реестр отечественного оборудования Минпромторга.

«Вывод на рынок нового смартфона, тем более на собственной ОС – очень ответственный шаг. Поэтому крайне важно оказать содействие производителю «Р-Фона», который сейчас готовится к коммерческому запуску своего первого продукта, по проверке корректности работы устройства в сети оператора, — сказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония. — В нашей лаборатории есть все необходимое для тестирования и последующего совершенствования смартфонов».

«Мы готовимся к выходу на потребительский рынок, и внешняя экспертиза нашего продукта, тем более от ведущего оператора сотовой связи, для нас крайне полезна и важна. Мы не только хотим выпустить на рынок достойную альтернативу, но и стремимся сделать аппарат, который будет значимо обходить по работоспособности зарубежные аналоги, поэтому все результаты теста в лаборатории «МегаФона» мы уже взяли в работу для улучшения нашего гаджета», — сказал генеральный директор «Рутека» Дмитрий Иванников.