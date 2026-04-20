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Ермаков Максим

СОБЫТИЯ


20.04.2026 Ozon запустил новый логистический центр в Красноярском крае 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ермаков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Астрокупол 1 1
Астросиб 1 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
ЭлекКом Логистик 3 1
Павертек - Павертех 1 1
Cryotrade Engineering - Криотрейд Инжиниринг 2 1
Тайбер 1 1
Росизолит 1 1
ЛСС - Лог Софт Сервис 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
9594 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 37 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 1
Nvidia Corp 4002 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 67 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Стрела НПО - Научно-производственное объединение 4 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 1
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 8 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 126 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова 11 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 1
ИСТ - Институт сетевых технологий 5 1
Беспилотные авиационные системы 93 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 4 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 1
Росатом - Инжект НПП - Научно-производственное предприятие 10 1
Microtech - Микротех 4 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 1
Банк24.ру 72 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
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РАН - Российская академия наук 2122 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
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