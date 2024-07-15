Sitronics Group аттестовала студентов ИТ-специализации Воронежского госуниверситета

Российская ИТ-компания разработала курс обучения по DevOps-инжинирингу, который после успешного пилотирования в 2023 г. вошел в официальную программу обучения Факультета компьютерных наук. Разработчики Sitronics Group официально были приглашены в преподавательский состав и уже выставили зачеты первым группам будущих специалистов.

Зачеты специалисты Sitronics Group принимали у студентов третьего курса Факультета компьютерных наук, обучающиеся по направлению «Программная инженерия». За семестр они изучили основы DevOps-инжиниринга, познакомились с некоторыми разделами Linux, научились искать и решать типовые неисправности. Также в программу вошли такие темы как: виртуализация и создание виртуальных машин с помощью Vagrant, контейнеризация и работа с Docker, конфигурация как код и работа с Ansible, работа с GitLab, оркестрация, работа с Kubernetes, сбор логов и мониторинг, работа с Grafana.

Для получения зачета студентам нужно было ответить как на ряд теоретических вопросов о технологиях в DevOps, так и решить практические задачи, в числе которых сборка Docker-образа, написание схем действий для автоматизации процессов Ansible playbook, запуск GitLab pipeline и другие.

Программу курса разрабатывали ведущие DevOps-инженеры Sitronics Group.

«Аттестация – неотъемлемая часть завершения семестра обучения и пройденной студентами программы. Наши специалисты собрали все самое важное и главное, чтобы дать слушателям комплексное представление о специализации и работе DevOps-инженера. Думаю, что проведенное обучение несомненно облегчит дальнейшее вхождение в эту профессию, освоение навыков. Могу сказать, что многие из студентов, прошедших наш курс, уже пользуются полученными знаниями в личных и конкурсных проектах», – сказал старший инженер-разработчик Sitronics Group, автор программы обучения и преподаватель Евгений Косых.

«Тесное сотрудничество с Sitronics Group в области подготовки квалифицированных инженеров в области ИТ, начавшееся всего два года назад, начинает приносить конкретные и совершенно уникальные результаты. Топовые специалисты компании в специально созданной на ФКН лаборатории делятся актуальной экспертизой со студентами, что переводит учебный процесс на совершенно другой уровень», – сказал декан факультета компьютерных наук ВГУ Александр Крыловецкий.

Курс обучения «Основы DevOps» в Воронежском государственному университете в статусе факультатива был запущен в 2023 г., а весной этого года вошел в официальную программу обучения вуза. Авторами выступили сотрудники Sitronics Group.

Sitronics Group и ВГУ сотрудничают несколько лет. Компания выступает индустриальным партнером вуза в рамках проекта Минобрнауки РФ по созданию Передовых инженерных школ на базе высших учебных заведений. В рамках сотрудничества Sitronics Group уже оснастила лабораторию программирования, а также создаст аэрокосмическую лабораторию, где будут обучать проектированию и программированию космических аппаратов, разработке полезной нагрузки, работе с радиосигналами и анализу спутниковых данных.