Вышел релиз Roc Integration 2.0 с разграничением ролей и обновлениями в компонентах мониторинга

Компания «К2Тех» выпустила обновленную интеграционную шину Roc Integration 2.0. Продукт объединил технические характеристики проверенного в ходе внедрений интеграционного решения, а также ряд доработок, которые обеспечивают более высокий уровень мониторинга компонентов, удобства администрирования и использования. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

В Roc Integration 2.0 реализованы изменения компонентов мониторинга. ELK-стек (Elastic-stack), используемый для логирования событий в системе, заменили на более гибкий и распространенный стек Grafana, который широко поддерживается опенсорс-сообществом. Разработчики lобавили компонент Tempo для хранения трассировок интеграционных запросов. Это позволяет отслеживать и анализировать путь и состояние сообщений на каждом из узлов. Пересмотрели инструменты мониторинга: оставили востребованные и информативные панели, добавили дашборд для отображения событий систем и трассировок запросов, а также адаптировали цветовую схему под общий стиль системы.

В Roc Integration 2.0 появилась развитая ролевая модель. В систему добавили разделение пользователей по следующим ролям: «Владелец системы», «Администратор системы», «Инженер». Для каждой роли определен набор полномочий, что обеспечивает должный уровень изоляции данных и разграничение прав на конфигурирование системы: от настройки маршрутов до дашбордов и логов.

Улучшения затронули и пользовательский опыт: в Roc Integration 2.0 потребуется совершать меньше действий при создании сущностей транспортного слоя. За счет изменений core-компонентов системы сущности «Поток» и «Адаптер» регистрируются автоматически. Также полностью переработали интерфейс «Панели администрирования» и перешли на более гибкий фреймворк React.js. Кроме того, в систему добавлены разделы «Карта интеграций» для графического представления взаимодействий интегрируемых систем и «Реестр форматов» для удобного хранения правил преобразования сообщений, участвующих в интеграционных взаимодействиях, а также вкладки «Мониторинг» и «Логирование и трейсинг» для работы со средствами мониторинга компонентов в едином окне.

«При формировании дорожной карты развития продуктов мы прислушиваемся к нашим заказчикам и учитываем их насущные потребности, а также опираемся на тренды рынка. Поэтому фокусируемся на той функциональности, которая является важной для крупных компаний в области безопасности, удобства администрирования системы и пользовательского опыта. Гибкий бэклог – это один из факторов, который мы всегда советуем учитывать при выборе интеграционного решения», — сказад руководитель группы разработки направления «Интеграционные решения» «К2Тех» Илья Орлов.

Roc Integration 2.0 — интеграционная шина (ESB, Enterprise Service Bus), которая объединяет существующие информационные системы в единую структуру и обеспечивает сквозное взаимодействие между ними. Решение осуществляет доставку сообщений до целевой системы. За счет микросервисной архитектуры Roc Integration масштабируется под размеры компании и адаптируется под особенности бизнеса. Шина предназначена для компаний enterprise-сегмента, ИТ-ландшафт которых представляет собой сложную паутину корпоративных сервисов и приложений, связанных между собой десятками взаимодействий.