«Открытые технологии виртуализации» открывают исходный код отказоустойчивого сервиса хранения ev3.Storage

«Открытые технологии виртуализации» публикует исходный код отказоустойчивого сервиса блочного хранения данных ev3.Storage, являющегося в настоящее время частью гиперконвергентной инфраструктуры ОТВ эв3, в качестве открытого программного обеспечения под лицензией Apache 2.0. Решение реализует стандартный интерфейс OpenStack Cinder API, обеспечивая высокую производительность, автоматическую защиту данных и масштабирование. Решение может стать альтернативой использованию хранилища Ceph при развертывании облачных инфраструктур на основе проекта OpenStack благодаря простоте развертывания и облуживания, а также низким задержкам, что важно для развертывания таких рабочих нагрузок как ERP, CRM, базы данных. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытые технологии виртуализации».

Полная совместимость с Cinder API. Решение реализует стандартный интерфейс OpenStack Cinder, что позволяет: использовать привычные CLI‑команды (openstack volume create, openstack volume attach); работать через Horizon Dashboard без дополнительных плагинов; сохранять совместимость с существующими оркестраторами и автоматизацией.

Высокая производительность для IO‑интенсивных нагрузок благодаря архитектуре на базе DRBD (Distributed Replicated Block Device): минимальные задержки при операциях чтения/записи; предсказуемая пропускная способность даже при пиковых нагрузках; оптимальная работа с базами данных (MySQL, PostgreSQL, MongoDB).

Отказоустойчивость с автоматической защитой данных: синхронная или асинхронная репликация между узлами; автоматическое переключение на резерв при сбоях (failover < 30 сек); поддержка многоузловых кластеров с кворумом.

Гибкость развертывания: работает на стандартном x86‑оборудовании; не требует специализированных СХД; поддерживает гибридные конфигурации (локальные диски + сетевое хранилище).

Упрощенное управление жизненным циклом томов: мгновенные снимки (snapshot) без остановки сервисов; клонирование томов в один клик; онлайн‑расширение объёма без перезагрузки ВМ; тонкая настройка QoS (IOPS, пропускная способность).

Экономическая эффективность: отсутствие лицензионных платежей (Apache 2.0); эффективное использование дискового пространства (thin provisioning); снижение TCO за счёт использования commodity‑оборудования.

Безопасность и изоляция: шифрование данных на диске (LUKS/dm‑crypt); изоляция томов между проектами OpenStack; аудит операций через OpenStack Keystone.

Мониторинг и интеграция с экосистемой OpenStack: полная интеграция с Telemetry (Ceilometer/Gnocchi); экспорт метрик в Prometheus/Grafana; логирование через OpenStack Oslo.messaging.

Простота масштабирования: горизонтальное добавление узлов хранения; автоматическое балансирование нагрузки; поддержка зон доступности (Availability Zones).

Быстрая диагностика и восстановление: встроенные инструменты проверки целостности; детализированные логи ошибок; API для автоматизации восстановления.

Решение оптимально для сценариев: виртуализированные СУБД с требованиями к low‑latency; среды разработки/тестирования с частым клонированием томов; проекты с ограниченным бюджетом на СХД; инфраструктуры, где критична простота эксплуатации; гибридные развёртывания с сочетанием локального и сетевого хранилища.

«Публикация исходного кода – это наш маленький вклад в решение задачи импортозамещения и технологического суверенитета страны», — сказала генеральный директор ОТВ Татьяна Александровна Гаврилова. – «В настоящее время мы продолжаем работу по улучшению опубликованного исходного кода. В ближайшее время выйдут обновления, связанные с повышением уровня безопасности API и производительности».