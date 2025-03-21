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Зенькович Александр
|21.03.2025
|«ДАР» разработал новое решение для быстрого создания платформ данных 1
Зенькович Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Snowflake 19 1
|Broadcom - VMware - Greenplum 102 1
|Корус Консалтинг ГК 1233 1
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