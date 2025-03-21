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Зенькович Александр


21.03.2025 «ДАР» разработал новое решение для быстрого создания платформ данных 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Зенькович Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Snowflake 19 1
Broadcom - VMware - Greenplum 102 1
Корус Консалтинг ГК 1233 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 259 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1458 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 686 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 934 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21454 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 276 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 344 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19924 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7534 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67388 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9500 1
Корус Консалтинг ГК - ДАР - Korus Data Framework - KDF 1 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 13 1
Apache Airflow 46 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348240, в очереди разбора - 763168.
Создано именных указателей - 171332.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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