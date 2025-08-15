В МФТИ разработали цифровой комплекс для автоматизации производства

Студенты Московского физико-технического института создали систему Factory Director – программно-аппаратный комплекс для автоматизированного мониторинга промышленного оборудования и персонала, прогнозирования техобслуживания и анализа. Разработка повысит эффективность производственных процессов на предприятиях до 10%. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Потенциальные пользователи разработки – крупные производства с автоматизированным оборудованием. В мае 2025 г. система уже была внедрена на российской фабрике «Ахмад Ти».

Новый продукт решает ключевые задачи производственной цифровизации: за счет встроенной библиотеки инструкций и контекстных подсказок в интерфейсе упрощает обучение персонала и обеспечивает детектирование и расследование инцидентов благодаря системному мониторингу, журналам событий и аналитике причин простоев. Программа интегрирует данные в единую систему, дополняя сбором статистики и автоматической генерацией отчетности для оперативных управленческих решений.

«Factory Director совмещает в себе элементы ERP, MES, SCADA, MDC и ТОиР. Система состоит из программной и аппаратной части. Первая включает в себя устройства сбора и передачи информации, спроектированные нашей командой, и сервера для хранения информации. Вторая часть обеспечивает доступ к данным через веб-интерфейс, индивидуально настроенный под каждую роль на производстве», – сказал студент ФРКТ МФТИ Алексей Зенькович.

Платформа построена на базе Docker с backend-частью на Django, frontend-частью на React и с использованием PostgreSQL, Redis, ClickHouse в качестве СУБД и брокеров данных, что делает ее масштабируемой и готовой к промышленной эксплуатации.

По словам разработчиков, ключевая особенность нового комплекса – возможность получать информацию о производстве и реагировать на события, используя передовые технологии, такие как fog computing.

«Дополнительно мы внедрили элементы геймификации, чтобы мотивировать персонал и сделать работу с системой более понятной и вовлекающей – сотрудники получают визуальные достижения, метрики прогресса и прозрачную обратную связь в режиме реального времени», – сказал Алексей Зенькович.

В ближайшее время команда планирует интегрировать новые ИИ-решения для автоматизации процессов на производствах, что сделает систему мощнее и удобнее для операторов.