Cloud.ru запускает платформу для полного цикла работ с данными Evolution Data Platform в коммерческую эксплуатацию

Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru объявил о запуске Evolution Data Platform в статусе коммерческой эксплуатации. Теперь большинство сервисов платформы доступно пользователям для применения в производственных средах, а функциональность покрывает весь цикл работ с данными в коммерческих сценариях — от хранения и обработки до построения сложной аналитики и визуализации.

Все data-сервисы Cloud.ru теперь разворачиваются в едином кластерном окружении на общем платформенном слое. Такое обновление архитектуры существенно упростило интеграцию сервисов и облегчило создание сквозных пайплайнов обработки данных. Так клиенты Cloud.ru могут экономить до 40% затрат на инфраструктуру благодаря оптимизации масштабирования и автоматизации рутинных операций. До конца года планируется перевод в General Availability сервисов Evolution Managed Metastore, Evolution Managed Spark, Evolution Managed Trino, Evolution Managed ArenadataDB. Сервисы Evolution Managed BI и Evolution Managed Airflow будут доступны в режиме Preview.

Анастасия Тафеенко, лидер продуктовой платформы Cloud.ru, сказала: «Запуск Evolution Data Platform в коммерческую эксплуатацию — важный этап для Cloud.ru. Впервые в практике российских облаков нам удалось реализовать архитектуру, обеспечивающую столь высокий уровень интеграции и автоматизации ключевых data-сервисов. Мы предлагаем компаниям единую точку входа для управления всеми задачами работы с данными. Благодаря новым архитектурным решениям интеграция сервисов стала проще, а использование нашей платформы — ещё более эффективным и экономичным для бизнеса».

Ключевые компоненты платформы — Evolution Managed Metastore, Evolution Managed Spark, Evolution Managed Trino, Evolution Managed BI, Evolution Managed Airflow, а также Evolution Managed ArenadataDB и широкий выбор управляемых баз данных хранилища собственной разработки (Evolution Object Storage) на платформе Cloud.ru Evolution — охватывают все основные задачи современных команд, обеспечивая хранение, обработку, интеграцию, аналитическую обработку и визуализацию данных в рамках единой экосистемы. Такой набор сервисов позволяет реализовать любые сценарии — от построения сложных ETL/ELT-процессов до подготовки отчетности и интеграции с системами искусственного интеллекта. Сервисы разворачиваются в несколько кликов, автоматически масштабируются под нагрузки и оплачиваются только по мере потребления ресурсов (pay-as-you-go).

Экосистема Cloud.ru Evolution Data Platform реализована на базе Kubernetes. Это обеспечивает платформе масштабируемость и отказоустойчивость. Кроме того, система глубоко интегрирована с сервисами безопасности и платформой для полного цикла работ с искусственным интеллектом Cloud.ru Evolution AI Factory для поддержки AI- и ML-проектов.