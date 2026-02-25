Разделы

ПО Софт
|

«Диасофт» выводит на рынок объектное хранилище для Data Lakehouse и критичных данных

Компания «Диасофт» анонсирует выход продукта «S3 Архипелаг» – российского S3-совместимого хранилища, созданного для работы с петабайтами данных в архитектурах Data Lakehouse, аналитических системах и для консолидации разрозненных файловых хранилищ.

Продукт построен в высокопроизводительной архитектуре с отдельным масштабируемым слоем метаданных, что решает ключевую проблему деградации при росте числа файлов. Для объектного доступа реализован S3-совместимый API и файловые интерфейсы (S3, FUSE, WebDAV, HDFS, gRPC, REST) для работы на разных операционных системах. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Ключевые особенности «S3 Архипелаг»: оптимизация использования в составе Data Lakehouse, интеграция с Digital Q.DataFactory; линейная масштабируемость при работе с объектами произвольного размера – от сотен мегабайт до многотерабайтных объектов; поддержка сильной согласованности; поддержка «теплых» и «холодных» типов данных через гибкую иерархию; «горячая» репликация и перебалансировка; отказоустойчивость без SPOF; низкие требования к ресурсам; интеллектуальная оптимизация мелких объектов, позволяющая снизить совокупную стоимость владения (TCO) инфраструктурой хранения мелких файлов на 40-60%. За счет разделения слоев метаданных (Filer) и данных (Volume) потребляет в два-три раза меньше CPU и RAM, чем Ceph; управление временем жизни данных (TTL).

Два типа хранилища в одном

«S3 Архипелаг» заменяет два разнородных хранилища (объектного – для аналитики, файлового – для приложений) путем объединения их на единой платформе. Это сокращает затраты на оборудование и лицензии, а также операционные расходы на администрирование, мониторинг и бэкап.

Хранение данных

Продукт обеспечивает отказоустойчивое хранение критичных данных, включая огромные коллекции мелких файлов с помощью оптимизированной архитектуры («Master-Volume-Filer»). Такая архитектура обеспечивают линейную масштабируемость метаданных и позволяет хранить десятки и сотни миллиардов файлов без деградации производительности на операциях листинга и поиска.

Масштабирование «на лету»

«S3 Архипелаг» обеспечивает «горячее» масштабирование без перерывов: емкость и вычислительные ресурсы подключаются в работающий кластер простым добавлением узлов. Система автоматически перераспределяет данные для оптимальной нагрузки.

Высокая производительность

Чтобы подтвердить готовность «S3 Архипелаг» к работе с критичными и высоконагруженными системами, специалисты «Диасофт» провели серию тестов на эталонном стенде в среде Astra Linux Special Edition. Конфигурация из шести узлов (8 ядер, 32 ГБ RAM, NVMe-диски и сеть 10GbE) показала, что хранилище способно выдержать более 45 тыс. операций записи в секунду, сохраняя стабильное время отклика. Это в 2,4 раза выше, чем показал Ceph RGW в аналогичных условиях на том же оборудовании.

Такой результат – гарантия, что платформа справится с пиковыми нагрузками в реальном проекте. Например, в архитектуре Data Lakehouse, когда сотни потоков данных одновременно пишут сырую информацию в Bronze-слой, а движки Spark и Trino выполняют сложные запросы к Silver и Gold-слоям. Высокая производительность «S3 Архипелаг» позволяет наращивать объемы хранилища, просто добавляя серверы в кластер, без деградации скорости и сюрпризов при масштабировании.

Отказоустойчивость

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

Используется гибридная схема устойчивости. Для «горячих» данных настраивается многократная репликация для скорости, для «холодных» архивов применяется стирающее кодирование (Erasure Coding) с экономией дискового пространства до 40% по сравнению с трехкратной репликацией при сохранении сопоставимого уровня отказоустойчивости.

Защита информации

Продукт обеспечивает выполнение требований КИИ, ИСПДн и ГИС за счет встроенных механизмов: сквозное шифрование (AES-256, TLS 1.3), гранулярное управление доступом с интеграцией LDAP/AD/Kerberos, Object Lock для защиты от удаления и детальный аудит всех операций.

Планы развития продукта

Экстремальная оптимизация для Apache Iceberg и Hudi с целью повысить эффективность работы с фоновыми процессами, которые генерируют тысячи операций с файлами, снизив нагрузку и ускорив выполнение;

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

Углубленная интеграция с российской СУБД Digital Q.DataBase;

Автоматизация жизненного цикла данных с использованием AI для прогнозирующей оптимизации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Windows в опасности. Nvidia и Intel распробовали свободное ПО и программистов и инженеров для работы с Linux

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще