Возродился знаменитый «убийца» Google Docs и MS Office 365 с открытым исходным кодом

Возобновлена работа над проектом LibreOffice Online, остановленная в 2022 г. Это сервис для совместной работы над документами, полноценный аналог Google Docs и Microsoft 365, но с одним важным отличием – он бесплатный. Также существует офлайн-версия LibreOffice, которая устанавливается на отдельный ПК, распространяется бесплатно и полностью заменяет собой Microsoft Office и все его многочисленные аналоги.

Возвращение к жизни

Проект бесплатного онлайн-офиса LibreOffice Online вернется в строй после четырех лет заморозки. Организация The Document Foundation приняла решение возобновить его разработку.

Основная идея LibreOffice Online заключается в предоставлении пользователям возможности совместной работы над документами, электронными таблицами и презентациями. Иными словами, это бесплатный заменитель Google Docs и Microsoft 365 (в прошлом – Office 365), к тому же с открытыми сходным кодом.

Как сообщал CNews, дебют LibreOffice Online состоялся 11 лет назад, в марте 2015 г.

У LibreOffice Online клиент-серверная архитектура, и пользователям не нужно устанавливать на свои устройства дополнительное ПО, кроме браузера. Сервис работает через интернет, и подключиться к работе над документом можно теоретически с любого устройства, где есть современный браузер, хоть с автомобильного головного устройства на Android.

Фото: The Document Foundation LibreOffice возвращается в онлайн

The Document Foundation пока не планирует запускать полноценную интернет-версию LibreOffice Online по аналогии с Google Docs и похожими сервисами. Организация предлагает компаниям и частным пользователям самостоятельно разворачивать LibreOffice Online на собственных серверах.

На четыре года назад

Официально The Document Foundation прекратила разработку LibreOffice Online в 2022 г., когда об этом было объявлено во всеуслышание. Но на деле проект не развивается на протяжении не четырех, а шести последних лет.

Последнее изменение в код LibreOffice Online было внесено в 2020 г., и связано это было с ребрендингом проекта. Он трансформировался с Collabora Online, по названию компании, которая вносила основной вклад в его разработку.

В том же году Collabora вышла из проекта и создала его форк, забрав с собой название Collabora Online. Он стал развиваться как отдельный сервис, не связанный с LibreOffice Online.

В 2022 г. совет директоров The Document Foundation проголосовал за закрытие LibreOffice Online по причине возникшего конфликта интересов. При этом офлайновый LibreOffice никто не закрыл, хотя он сам по себе является форком OpenOffice.

Что изменилось

Вероятно, конфликт интересов был связан с тем, что с совете директоров The Document Foundation что четыре года назад, что сейчас находятся представители компании Collabora. В частности, это Майкл Микс (Michael Meeks).

Теперь же утверждается, что ситуация изменилась, и что конфликта интересов больше нет. Куда он делся, в организации не уточнили. Проект Collabora Online не закрывается и по-прежнему развивается.

Возобновление разработки LibreOffice Online означает, что участники сообщества, вносящие свой вклад в развитие офлайнового LibreOffice, отныне могут предлагать свои идеи по улучшению этого веб-сервиса.

Заморозка LibreOffice Online могла быть вовсе не связана с неким конфликтом интересов. По информации портала OpenNet, все до единого разработчики проекта забросили его и начали работать над Collabora Online, что и послужило истинной причиной заморозки

А есть ли смысл

Майкл Микс считает, что попытки оживить LibreOffice Online и осовременить его после шести лет простоя не несут в себе никакого смысла, поскольку за эти годы все желающие разработчики давно перешли в сообщество Collabora Online.

По мнению Микса, мало кто из участников сообщества захочет вернуться к работе над LibreOffice Online. По его словам, теперь именно LibreOffice Online – форк Collabora Online, а не наоборот, как это было шесть лет назад. Он считает, что в таком ключе параллельное развитие обоих проектов может в итоге серьезно навредить каждому из них. Какие именно негативные последствия он ожидает, Микс не уточнил.

Важно подчеркнуть, что код Collabora Online на 95% состоит из наработок самой Collabora и ее партнеров. Более того, Collabora по итогам 2025 г. внесла почти половину (45%) всех изменений в код офлайнового LibreOffice.

Отметим также, что у Collabora есть собственное офлайн-решение – Collabora Office. В ноябре 2025 г. проект получил крупномасштабное обновление.