Разделы

ПО Софт ИТ в банках
|

Сбербанк представил обновленную GigaIDE Pro c локальным маркетплейсом плагинов

Сбербанк анонсировал крупное обновление GigaIDE Pro — профессиональной среды разработки для корпоративных пользователей. В релизе содержатся улучшения, касающиеся 45 фреймворков и инструментов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Локальный маркетплейс в составе GigaIDE Pro обеспечивает безопасность данных и минимизирует риски для компаний с высокими стандартами информационной безопасности, таких как банки, госструктуры и телеком. Из личного кабинета клиентам доступен дистрибутив маркетплейса, включающий только одобренные плагины. Обновления среды разработки (IDE) на рабочих станциях осуществляются из приватного маркетплейса без выхода за пределы инфраструктуры, благодаря чему исключены утечки и нарушения требований к безопасности, вызванные уязвимостями в общедоступных плагинах.

Кроме того, в обновленной GigaIDE Pro увеличено количество поддерживаемых инструментов для администрирования баз данных (включая нереляционные), веб-разработки, анализа больших данных и решения задач машинного обучения. Последнее стало прямым ответом на растущий спрос со стороны корпоративных пользователей, так как доля специалистов по данным и машинному обучению в крупных компаниях неуклонно увеличивается. Теперь GigaIDE Pro поддерживает СУБД Greenplum и ClickHouse, а также Trino — движок для объединенного анализа данных из разных систем.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы последовательно развиваем GigaIDE Pro как полноценную интегрированную среду разработки, способную закрыть ключевые потребности крупных клиентов — от безопасности до работы с данными и ИИ. Наша стратегическая цель — обеспечить качественное и устойчивое импортозамещение, предоставив компаниям инструмент, который не уступает зарубежным аналогам, а по ряду направлений задает новый стандарт эффективности и контроля».

GigaIDE Pro — корпоративная среда разработки, созданная для безопасной работы в закрытых и распределенных ИТ-контурах и снижающая зависимость от зарубежных платформ. В GigaIDE Pro упор сделан на удобство командной разработки, поддержку популярных стеков для Java, Kotlin, Python и JavaScript/TypeScript, а также на инструменты, которые помогают быстрее писать код, находить и исправлять ошибки, работать с данными.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Вовк, «Лаборатория Касперского»: Независимые тесты выявляют реальные возможности ИБ-решений

ПСБ и Демидовский университет открыли кафедру кибербезопасности банковских систем

Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290