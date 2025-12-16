Cloud.ru запустил новый сервис для визуализации и анализа данных в облаке

Провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru запустил новый сервис для визуализации и анализа данных. Evolution Managed BI позволяет бизнесу строить графики, диаграммы, таблицы и интерактивные дашборды на платформе Cloud.ru. Теперь решение доступно для применения в коммерческих сценариях с гарантированным уровнем сервиса (SLA), круглосуточной поддержкой и возможностью масштабирования нагрузки. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Новый продукт для работы с данными в формате интерактивных дашбордов и отчетов построен на основе открытого ПО Apache Superset. Evolution Managed BI позволяет использовать и объединять данные из разных систем. Это могут быть локальные файлы, облачные хранилища и базы данных, а также многие внешние источники, например: PostgreSQL, ClickHouse, Hive, MySQL, Oracle и др. Количество учетных записей для работы с данными в Evolution Managed BI не ограничено.

Встроенный инструмент SQL Lab позволяет отправлять SQL-запросы напрямую в базы данных без использования сторонних сервисов. Процесс запуска Managed BI и интеграции с данными бизнеса занимает несколько минут. Оплата производится по модели pay-as-you-go — только за фактически потребленные ресурсы. Первый инстанс Managed BI в конфигурации 2 vCPU/4 RAM доступен бесплатно.

Сервис Evolution Managed BI — часть платформы Evolution Data Platform, которая покрывает весь цикл работ с данными, и нативно интегрирован с другими входящими в ее состав сервисами. Например, его можно использовать вместе с аналитическим SQL-движком Managed Trino для обработки больших объемов данных из разных источников, а также сервисом для хранения метаданных таблиц Managed Metastore. Evolution Data Platform реализована на базе Kubernetes, что обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости платформы.

«Пользователи могут создавать дашборды с разным набором отчетов под свои цели — контролировать финансы, отслеживать KPI, анализировать поведение клиентов и составлять прогнозы. Сервис разворачивается в несколько кликов и оплачивается только по мере потребления ресурсов (pay-as-you-go). Это быстрее и выгоднее большинства аналогичных сценариев on-premise», — сказал директор по развитию бизнеса Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

Еще один сервис Evolution Data Platform для обработки данных, Evolution Managed Airflow, теперь доступен в режиме публичного тестирования. С его помощью бизнес может автоматизировать действующие ETL‑операции и пайплайны данных (Extract Transform Load, извлечение, преобразование и загрузка данных для аналитики). Сервис также основан на решении с открытым исходным кодом Apache Airflow.