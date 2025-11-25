Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Deckhouse Kubernetes Platform расширяет возможности хранения и управления данными

Компания «Флант» анонсировала выпуск новых компонентов Deckhouse Kubernetes Platform — Deckhouse Storage и Deckhouse Managed Services, которые открывают перед пользователями новые сценарии работы с данными. Эти решения позволяют трансформировать классические СУБД в облачные сервисы и строить отказоустойчивые распределённые хранилища c использованием архитектуры Lakehouse в единой Kubernetes-инфраструктуре.

Благодаря новой функциональности и интеграциям с ведущими вендорами, включая Yadro, пользователи Deckhouse Kubernetes Platform получают инструменты для построения хранилищ данных любого уровня сложности.

Deckhouse Storage — это набор средств автоматизации хранения, обеспечивающий управление томами в Kubernetes. Он поддерживает локальные, реплицируемые и кластерные конфигурации хранения, автоматизируя операции с дисками от создания до удаления. Решение обеспечивает низкую задержку при операциях с данными, поддерживает снапшоты и онлайн-масштабирование томов, а также позволяет мигрировать приложения без простоя.

Благодаря встроенной избыточности данные сохраняются даже при потере части физических дисков, а возможность восстановления данных при утрате управляющего слоя повышает надёжность инфраструктуры. Возможность хранить файлы, превышающие объём отдельного диска, делает систему гибкой для самых разных рабочих нагрузок. Stateful-приложения могут работать одновременно на нескольких узлах, а данные — быть доступны с любого узла кластера. Deckhouse Storage поддерживает возможности каждой интегрируемой системы хранения данных.

Deckhouse Managed Services дополняет систему хранения, предлагая облачный подход к управлению СУБД, архитектурное разделение вычислений и хранения в рамках единой инфраструктуры. Metastore становится доступным как встроенный сервис платформы, а данные можно хранить в любом кластере Deckhouse — будь то локальный или удалённый ЦОД — с гибкими правилами репликации и перемещения. Вычислительные задачи могут выполняться в любом кластере независимо от физического расположения данных.

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Платформа предоставляет стандартизированные механизмы автоматизации, позволяющие интегрировать собственные дистрибутивы программного обеспечения с минимальными усилиями, а также унифицированные подходы к резервному копированию, мониторингу и управлению доступом. Поддержка охватывает как open-source-, так и enterprise-решения от вендоров PostgreSQL, Kafka, RabbitMQ, Spark, Cassandra, Redis, StarRocks, Trino, Airflow, Flink, Milvus, Cloudberry, ClickHouse и многие другие. Для ускорения внедрения доступны готовые архитектурные шаблоны под конкретные бизнес-задачи, а ИИ-агенты значительно упрощают эксплуатацию и снижают нагрузку на инженерные команды.

«Выпуская Deckhouse Storage и Managed Services, мы отвечаем на вызов рынка, который ставит перед ним новая эра работы с данными — эра ИИ. Решения Deckhouse находят применение в широком спектре бизнес-сценариев: они подходят для задач аналитики и операционных бизнес-процессов — например, кредитных конвейеров, CRM-систем, антифрод-механизмов и аналитической отчётности для BI и госорганов. Для решения задач обучения и работы моделей искусственного интеллекта платформа предоставляет широкие возможности хранения векторов и feature-данных. Новые компоненты позволяют уйти от дорогих и неэластичных bare-metal-решений к облачным архитектурам, что резко снижает затраты на хранение и упрощает эксплуатацию даже самых требовательных ИИ- и аналитических рабочих нагрузок», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Kubernetes: Легкий старт 2025

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

Александра Мельникова, «Софтлайн»: Классическое IPO выгодно крупным и средним компаниям с выручкой от 10 млрд рублей

Магистральные линии связи в России близки к предельному сроку эксплуатации

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще