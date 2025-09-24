Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Клиенты Yandex B2B Tech смогут автоматизировать до 30% задач по работе с облачной инфраструктурой с помощью ИИ-ассистентов

Yandex B2B Tech запустила ИИ-ассистентов для работы с платформой Yandex Cloud. Они помогают настраивать облачную инфраструктуру, предупреждать об инцидентах информационной безопасности, администрировать базы данных, анализировать отчеты и выполнять другие задачи. Для этого достаточно отправить запрос ассистенту в чат простыми словами. ИИ-помощники снимут с клиентов до 30% рутинных задач и ускорят их выполнение. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый сотрудник любой компании мог передать рутинные задачи ИИ-ассистенту. Мы начали этот путь с самих себя – и дали клиентам возможность работать с облачными сервисами через ИИ. Виртуальные ассистенты снимут с пользователей часть рутинных задач, упростив и ускорив взаимодействие с нашими сервисами. Быстро создать своих ИИ-ассистентов можно на платформе AI Studio», – сказал CTO Yandex Cloud Иван Пузыревский.

ИИ-ассистент в облачной консоли поможет определить, какие облачные ресурсы и сервисы необходимы для решения тех или иных задач. Он поймет даже общие запросы – например, «помоги собрать инфраструктуру для онлайн-магазина». Нейросеть подберет нужные параметры, и если пользователь согласится с ее расчетами, она сама развернет и настроит необходимую инфраструктуру. Клиент также может внести корректировки и запустить ресурсы самостоятельно – в таком случае ассистент составит подробную инструкцию.

На платформе для управления облачной безопасностью Security Deck ИИ-ассистент ответит на вопросы об ИБ-сервисах. Он также может проанализировать оповещения систем безопасности и дать дополнительные рекомендации, как повысить уровень защиты своей инфраструктуры. В случае инцидента нейросеть поможет понять, насколько он критичен, и что нужно делать.

Также нейросети упрощают решение ключевых задач при работе с базами данными. Например, ИИ-ассистент в сервисе WebSQL может сам запросить нужную информацию для аналитических задач из Trino, ClickHouse, PostgreSQL и других баз данных. Для этого достаточно задать нейросети вопрос, например «покажи топ-10 клиентов по выручке за 2025 год». Также в Yandex Cloud есть дополнительные ИИ-инструменты для оптимизации работы с данными. Например, в сервисе Yandex MetaData Hub с помощью Data Catalog можно автоматически разметить метаданные, чтобы повысить скорость и качество управления базами данных.

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе
Цифровизация

ИИ-помощник в YDB может самостоятельно провести диагностику и оптимизировать неэффективные запросы, чтобы повысить скорость обработки данных. Таким образом, дата-инженеры смогут воспользоваться сервисами даже без большого опыта администрирования баз данных.

Также в Yandex DataLens стал публично доступен «Нейроаналитик» – он поможет сделать выводы из табличных данных, проанализирует динамику продаж в инфографике, а также перестроит дашборд или изменит расчетную формулу по запросу пользователя на естественном языке.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Создана новая система охлаждения процессоров, которая сократит энергопотребление ЦОД

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Космические скорости 5G – миф. Сети пятого поколения часто работают не быстрее 4G

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще