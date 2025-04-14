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Кириленко Татьяна



14.04.2025 Исследование Axenix: инструменты китайских вендоров для анализа больших данных оказались производительнее решений на базе open source 1
24.11.2023 Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кириленко Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 170 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 258 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 617 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 294 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 17 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 28 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 18 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 43 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 62 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 113 1
Власюк Максим 10 1
Усачев Сергей 3 1
Близгарев Юрий 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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