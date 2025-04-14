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Кириленко Татьяна
|14.04.2025
|Исследование Axenix: инструменты китайских вендоров для анализа больших данных оказались производительнее решений на базе open source 1
|24.11.2023
|Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata 1
Кириленко Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 170 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 258 1
|Власюк Максим 10 1
|Усачев Сергей 3 1
|Близгарев Юрий 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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