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Selectel запустил набор платформенных облачных сервисов для работы с большими данными

Selectel представил новый набор решений для хранения, обработки и анализа больших данных. Продукт включает семь управляемых сервисов, которые можно объединить и комбинировать с ранее имеющимися IaaS- и PaaS- решениями для построения платформы для работы с данными под свои задачи — от миграции и хранения до аналитической обработки и визуализации. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Новый набор PaaS-решений ориентирован на технологические компании и крупный бизнес, у которых данные встроены в бизнес-процессы. Это позволяет проводить сквозную аналитику без барьеров между источниками, выполнять мониторинг в реальном времени и принимать решения на основе единых массивов данных любого масштаба. Запущенные сервисы позволяют эволюционно развивать текущие системы хранения и обработки данных — добавлять новые возможности и масштабировать инфраструктуру без миграции, перестройки архитектуры или остановки рабочих процессов. Командам, которые уже работают с аналитикой, это даст возможность извлекать бизнес-ценность из своих данных, не разворачивая отдельное корпоративное хранилище.

В представленный набор входят готовые автоматизированные сервисы:

Облако для Trino — позволяет быстро выполнять SQL‑запросы сразу по нескольким источникам: от S3 до СУБД, может использоваться для ETL;

Облако для Hive Metastore — централизованный каталог метаданных с поддержкой Apache Iceberg — открытого табличного формата для Data Lakehouse, позволяющего хранить структурированные данные в S3;

Облако для Redash — простой BI-инструмент для построения дашбордов и визуализации;

Облако для ClickHouse — колоночная аналитическая система для высокоскоростных запросов с нативной поддержкой Iceberg в S3;

S3 миграция данных — готовый сервис для переноса данных с внешних хранилищ;

Горячее S3-хранилище, оптимизированное для задач машинного обучения и аналитики, хранилище построено на базе высокопроизводительной инфраструктуры с суммарной пропускной способностью до 1,5 Тбит/сек и дисков SSD NVMe;

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Облако для PGVector — готовый RDS-сервис на базе PostgreSQL, оптимизированный для векторного поиска в приложениях с искусственным интеллектом для решения задач RAG.

По оценкам IDC, общий объем данных в мире приближается к 180 зеттабайтам (180 млрд терабайт) и продолжает расти: ежедневно генерируется более 300 млн ТБ. При этом, число компаний, которые реально извлекают из своих данных ощутимую бизнес-пользу, существенно ниже: почти треть корпоративных данных требует обработки в реальном времени, а значительная часть собранных корпорациями данных остается неиспользованной для аналитики.

«В основе развития наших продуктов — стремление дать компаниям доступ к передовым технологиям без зависимости от проприетарных решений. Высокопроизводительная инфраструктура Selectel, консолидация расходов и эффект масштаба позволяют предлагать эти технологии с прозрачной и эффективной для клиента экономикой. Теперь в Selectel можно быстро построить собственную платформу для работы с большими данными и искусственным интеллектом из готового набора PaaS-решений. Раньше создание такой инфраструктуры с нуля могло требовать месяцев разработки и миллионных инвестиций. Теперь промышленную дата-платформу можно запустить существенно быстрее и без капитальных затрат, используя готовые управляемые сервисы», — сказал Александр Гришин, руководитель по развитию продуктов хранения данных Selectel.

Все сервисы из набора работают на высокопроизводительной инфраструктуре Selectel и построены на open source. Благодаря подходу cloud-vendor-agnostic бизнес сохраняет владение над технологией и отрабатывает риски: данные и рабочие нагрузки можно переносить в рамках гибридной инфраструктуры между другими облаками или площадками, а для эксплуатации сервисов не требуется найм узкоспециализированных специалистов. В процессе работы можно комбинировать сервисы под конкретные бизнес-задачи без подключения и оплаты за избыточную функциональность.

Сервисы для работы с большими данными уже доступны на инфраструктуре Selectel.

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