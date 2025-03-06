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Подтверждена совместимость платформы Luxms BI с технологическим стеком группы Arenadata

Платформа бизнес-аналитики Luxms BI прошла тестирование на совместимость со стеком решений группы Arenadata. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Luxms BI — это платформа для визуализации и анализа данных. Ее ключевые особенности — высокая скорость работы даже на больших объемах данных, интеграция с различными источниками данных и системами, что позволяет адаптировать платформу под любые бизнес-задачи, возможности информационной безопасности, встроенный ETL-инструмент для обработки данных, а также широкие возможности кастомизации и настройки.

Платформа поддерживает сложные аналитические сценарии, упрощает взаимодействие пользователей с данными и позволяет компаниям принимать управленческие решения на основе достоверной информации.

Тестирование охватило ключевые продукты Arenadata, включая: аналитическое хранилище данных Arenadata DB (ADB) на базе Greenplum/Greengage; экосистему хранения, обработки и анализа больших объемов данных любого типа Arenadata Hadoop (ADH), в состав которой входят такие сервисы, как Spark, Trino, Impala и др. c возможностью хранения как в HDFS, так и в S3-совместимом хранилище Ozone; СУБД для быстрой аналитики на структурированных данных Arenadata QuickMarts (ADQM) на базе ClickHouse; продукт для обмена данными между корпоративными информационными системами Arenadata Streaming (ADS); универсальную систему управления базами данных Arenadata Postgres (ADPG); инструмент для автоматизированной установки, настройки и обновления всех компонентов платформы Arenadata — Arenadata Cluster Manager (ADCM).

Связка Luxms BI и продуктов Arenadata уже используется в ряде крупных проектов, обеспечивая высокую скорость обработки запросов, надежность и стабильность работы аналитических систем, а также бесшовную совместимость всех компонентов комплексного решения. В сочетании с возможностями Arenadata это дает клиентам гибкость в построении масштабируемых и отказоустойчивых аналитических систем, которые работают в высоконагруженных средах без потери производительности.

Особое внимание уделено интеграции Luxms BI с Arenadata Catalog (ADC) — продуктом, разработанным совместно ГК Luxms и Arenadata для обеспечения процессов Data Governance. Использование Arenadata Catalog позволяет автоматизировать управление данными, повысить прозрачность аналитических процессов и обеспечить достоверность информации, используемой в отчетности. Благодаря продуманной интеграции с каталогом метаданных клиенты могут строить отчеты на основе актуальных и проверенных данных, извлекаемых непосредственно из хранилища.

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«Мы понимаем, насколько важно для наших клиентов иметь импортонезависимый стек решений, который не только соответствует требованиям по безопасности и отказоустойчивости, но и способен масштабироваться вместе с бизнесом. Совместная работа Luxms BI и Arenadata гарантирует, что компании могут рассчитывать на высокоэффективную и защищенную среду для обработки и анализа данных. Это важный шаг на пути к цифровому суверенитету в условиях современных вызовов», — отметил Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms.

«Arenadata и Luxms BI поддерживают долгосрочное и успешное партнерство. Доказанная совместимость наших продуктов предоставляет российским компаниям возможность использовать надежное отечественное ПО для достижения своих целей. Это позволяет нашим клиентам получить комплексное и совместимое решение, а также снизить эксплуатационные расходы за счет минимизации интеграционных рисков», — сказал Андрей Акулов, директор по стратегическим альянсам Arenadata.

Совместимость платформ подтверждена серией тестирований, проведенных по специально разработанной методике.

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