Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С»

«Ростех» разработал компьютер «Эльбрус 801-К» на чипе «Эльбрус-8С» с пассивным охлаждением и поддержкой одновременного подключения шести мониторов. На него можно установить широкий спектр Linux-дистрибутивов и использовать его везде, где требуются защищенные промышленные компьютеры.

Полностью отечественный ПК

Концерн «Автоматика», входящий в состав госкорпорации «Ростех», разработал вычислительный комплекс «Эльбрус 801-К». Это компьютер на основе российского процессора «Эльбрус-8С», и, как сообщили CNews представители «Ростеха», он может применяться в качестве промышленного сервера или рабочей станции либо размещаться на транспортных средствах, где необходима быстрая обработка больших объемов данных.

Компьютер был создан для эксплуатации в труднодоступных для техобслуживания местах. Помимо этого, он может применяться для работы в составе мобильных центров обработки данных (ЦОД) или в качестве бортовой цифровой вычислительной машины. Сотрудники «Ростеха» рассказали CNews, что «Эльбрус 801-К» также может использоваться везде, где требуются защищенные промышленные компьютеры либо вычислительные серверы, например, в железнодорожной сферах, а также в области добывающей промышленности и на промышленных предприятиях, Компьютер может устанавливаться непосредственно в цехах, в сложных условиях эксплуатации.

«Эльбрус 801-К»

«Промышленный компьютер на базе процессора Эльбрус-8С позволяет создавать экономичные вычислительные узлы. Новинка Концерна “Автоматика” обеспечивает выполнение любых современных задач в самых сложных условиях и будет незаменима в энергетической и транспортной отраслях, а также в силовых ведомствах», – отметил генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Тяжелый и бесшумный

Одна из особенностей компьютера «Эльбрус 801-К», помимо наличия у него отечественного процессора – это широкий спектр интерфейсов. Все они, с учетом форм-фактора ПК, выведены на фронтальную панель.

Открывают список шесть портов miniDisplayPort для одновременного подключения такого же количества мониторов, что позволяет размещать «Эльбрус 801-К» в мобильных ситуационных центрах, диспетчерских и других применениях, где отображаются большие объемы визуальной информации. Представители «Ростеха» рассказали CNews, что для подключения периферии в этом компьютере есть четыре порта USB-A 2.0, плюс имеются три гигабитных Ethernet-порта, пять аудиоразъемов и один RS-232 (COM-порт). Разъем питания, как и кнопки включения и перезагрузки, тоже расположены спереди.

Массивный корпус «Эльбрус 801-К» выполняет роль радиатора

Внутри «Эльбрус 801-К» нет активной системы охлаждения – тепло от процессора выводится прямо на корпус. Для повышения надежности в компьютере вовсе не предусмотрены компоненты с подвижными частями – нет кулера и нет жесткого диска, а в качестве основного накопителя используется 250-гигабайтный SSD-драйв.

Компьютер поставляется с 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR3 и встроенным блоком питания, вместе с которым весит 18 кг. Размеры корпуса составили 483х318х172 мм, а суммарная потребляемая мощность ПК не превышает 150 Вт.

В «Ростехе» сообщили CNews, что по умолчанию на «Эльбрус 801-К» установлена операционная система «Эльбрус Линукс». Допускается возможность установки систем «Альт Рабочая станция» или «Альт Сервер», «Astra Linux Leningrad», «Лотос» и ЗОСРВ «Нейтрино».

Возможности процессора

«Эльбрус 8С» – это восьмиядерный российский процессор, разработанный компанией МЦСТ. В его основе лежит улучшенная 64-разрядная архитектура «Эльбрус» третьего поколения, плюс у него есть кэш-память L2 суммарным объемом 4 МБ (8 х 512 КБ) и кэш-память L3 объемом 16 МБ.

Отечественный CPU «Эльбрус-8С»

Рабочая частота процессора достигает 1,3 ГГц, вычислительная мощность находится в пределах 250 гигафлопс на чип на операциях с одинарной точностью (FP32). Процессоры «Эльбрус-8С» рассчитаны на работу с памятью стандарта DDR3-1600 с поддержкой ECC (до четырех контроллеров памяти), имеют 2,73 млрд. транзисторов и серийно выпускаются по 28-нанометровой топологии с 2016 г. Размеры корпуса – 59,5х43х4,6 мм.

Сроки релиза и стоимость

На момент публикации материала «Ростех» и «Автоматика», как сообщили CNews представители госкорпорации, занимались подготовкой к серийному выпуску «Эльбрус 801-К». Точные сроки начала работы конвейера пока не установлены, но известно, что первая партия выйдет, по плану, в 2021 г. Производством займется Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И. С. Брука, входящий в состав концерна «Автоматика». Рекомендуемая стоимость компьютера будет объявлена перед выпуском первой партии.

В госкорпорации рассказали также, что ее новый вычислительный комплекс получил сертификаты соответствия требованиям информационной безопасности и энергетической отрасли. Кроме того, «Эльбрус 801-К» создан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62623-2015 и техническим регламентом Таможенного союза, имеет маркировку Евразийского соответствия (Eurasian Conformity, EAC). Кроме того, лежащий в его основе процессор «Эльбрус -8С» соответствует требованиям Постановления Правительства России от 17 июля 2015 г. N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» и занесен в Единый реестр радиоэлектронной продукции.