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EAC The Eurasian Conformity mark Евразийское соответствие

EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


21.07.2026 Благодаря сотрудничеству с OCS бренд AGNI усилит развитие B2B-направления 1
19.04.2024 Neiry представила наушники с электрической стимуляцией для улучшения настроения 1
11.10.2021 Российское средство криптографической защиты информации расширяет область применения 1
27.05.2021 Обзор линейно-интерактивных источников бесперебойного питания Tripp Lite AVRX 1
03.05.2021 Как проверить смартфон перед покупкой 1
24.02.2021 В чем преимущество смартфонов с сертификатом «Ростест»? 3
17.02.2021 Росгвардия закупает криптографическую защиту. Российское «железо» и ПО под запретом 1
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» 1
22.10.2020 «Ростех» представил новый промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С» 1
12.08.2019 НИИ «Восход» создал малогабаритное средство криптографической защиты информации 1
15.04.2014 Как добиться конкурентных преимуществ при помощи SCM 2
16.07.2013 Интероперабельность электронных паспортов подтверждена международными тестами 1
07.06.2011 FortiClient Endpoint Security Suite обеспечивает комплексную защиту ноутбуков и мобильных устройств 1
29.01.2010 RAD внедрил голосовую связь по IP между аэрокосмическими агентствами 1
11.12.2008 NXP поставила стомиллионную микросхему для электронных паспортов 1
06.11.2007 NXP повысит безопасность электронных паспортов 1
02.11.2007 Германия переходит на электронные паспорта второго поколения 1
05.01.2001 Cable & Wireless приобрела каналы связи в подводной сети Asia Global Crossing 1
22.11.2000 Клинтон продал свой e-mail 1
22.11.2000 Электронное письмо президента Клинтона продано за $22 тыс. 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

EAC и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2099 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1826 2
Восход ФГБУ НИИ 720 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 2
Папилон - Papillon 11 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 20 1
Yandex - Яндекс 9159 1
Apple Inc 13113 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3033 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1467 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 414 1
Fortinet 449 1
Крок - Croc 1961 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 546 1
DXC Technology - Computer Sciences 100 1
МТ-Интеграция - GMCS 374 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 1
Eaton - Tripp Lite 16 1
Sotheby's - Сотбис 29 2
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 1
Спортмастер - Sportmaster 200 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 239 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5950 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6525 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 550 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1592 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3633 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3867 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5411 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 683 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 393 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8725 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34710 5
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 752 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3891 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5170 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 4
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 214 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14736 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10572 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2867 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26662 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22496 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7838 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15406 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8483 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10639 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6432 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2489 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2800 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6424 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10240 2
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 644 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5154 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9257 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4316 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1900 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10277 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28166 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3249 2
Наушники - Headphones 4454 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12793 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13193 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2473 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8590 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2510 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6207 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1042 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2394 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 9 1
Omni - криптовалюта 98 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
RAD IPmux TDMoIP-шлюз 7 1
Neiry Headband 7 1
Neiry Buds 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7600 1
Google Android 15202 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Nokia Symbian OS 1408 1
Microsoft Windows 16852 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1213 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2970 1
Microsoft Outlook 1506 1
Apple iPhone 12 243 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Fortinet - FortiClient 29 1
Apple FaceTime 193 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 38 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 294 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Rosenbaum Larry - Розенбаум Ларри 2 2
Reznikoff John - Резникофф Джон 2 2
Кабанов Владимир 178 2
Осипов Сергей 43 1
Андреев Максим 41 1
Козырь Сергей 32 1
Егорова Наталья 9 1
Алексеев Герман 10 1
Майоров Дмитрий 10 1
Бурачков Михаил 7 1
Glenn John - Гленн Джон 5 1
Avramides Socrates - Аврамидес Сократес 1 1
Панков Александр 81 1
Бакунов Григорий 22 1
Morgan Bryn - Брин Морган 2 1
Рахманов Александр 23 1
Ярошко Александр 2 1
Суворов Андрей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 4
Европа 24933 4
Германия - Федеративная Республика 13186 4
Франция - Французская Республика 8161 4
Казахстан - Республика 6020 2
Япония 13782 2
Беларусь - Белоруссия 6271 2
Сингапур - Республика 1948 2
США - Нью-Йорк 3177 2
Евразия - Евразийский континент 642 2
США - Коннектикут 172 2
Германия - Бавария 73 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 416 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4191 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13796 1
Земля - планета Солнечной системы 10844 1
Южная Корея - Республика 7037 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1822 1
Китай - Тайвань 4238 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 1
Турция - Турецкая республика 2604 1
Кипр - Республика 635 1
США - Техас 1046 1
Паспорт - Паспортные данные 2835 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 706 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21534 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4635 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11257 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1160 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 103 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6558 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11671 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10843 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 62 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8903 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6153 1
Энергетика - Energy - Energetically 5829 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7378 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 244 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1202 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8799 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2096 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1115 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 372 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2704 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1325 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 511 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2517 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 713 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 174 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5878 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7761 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5730 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4974 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3963 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10279 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2734 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 1
Total Telecom 613 1
Fox News Channel - FNC 42 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
The Register - The Register Hardware 1781 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2371 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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