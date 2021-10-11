Российское средство криптографической защиты информации расширяет область применения

ФГАУ НИИ «Восход» модернизировал средство криптографической защиты информации ПАК «КриптоВС Х». Разработчики института сделали вторую версию настольного и серверного исполнения, которые уже прошли сертификацию по требованиям регулятора и получили сертификат соответствия.

«КриптоВС Х» позволяет работать с документами, имеющими электронный носитель (микросхему), и выполняет все основные криптографические операции как на отечественных, так и на зарубежных криптоалгоритмах.

Добавлены новые функции: использование метки времени TSP при проверке и выполнение протокола установления соединения с аутентификацией на основе пароля (PACE) на базе зарубежных криптографических алгоритмов, а также с использованием протокола SESPAKE на основе ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012 и осуществление защищенного обмена с интегральной микросхемой. Кроме того, новая версия продукта выполняет протокол расширенного контроля доступа (EAC) в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012 и осуществление защищенного обмена с интегральной микросхемой.

Продукт, созданный в НИИ «Восход», обеспечивает высокий уровень защиты информации по классу КС3, о чем свидетельствует сертификат ФСБ России. Основное преимущество «КриптоВС Х» – обеспечение поддержки протоколов базового и расширенного контроля доступа с учетом требований современных национальных и международных стандартов в области криптографической защиты информации (для обеспечения взаимодействия с документами с электронным носителем).

Компактные габариты настольного «КриптоВС Х» (80×79×27) позволяют пользователю разместить устройство на рабочем месте и подключить через порт USB или Ethernet. При этом не нужно вносить изменения в компьютер и устанавливать дополнительные аппаратные модули, которые требуются программным СКЗИ аналогичного класса защиты.

Настольное «КриптоВС Х» уже используется в «Криптобиокабине» в МФЦ и дает возможность выдавать гражданам загранпаспорта непосредственно в МФЦ, используя не масштабное промышленное решение, а небольшое недорогое устройство. Сейчас на рынке нет малогабаритных СКЗИ, сертифицированных по классу защиты КС3 и одновременно поддерживающих указанный набор возможностей.

«С учетом развития информационных технологий происходит неизбежное появление новых угроз. Одна из наших ключевых задач – обеспечить максимальный уровень защиты информации, снизить риски киберпреступлений. Если сравнивать наш продукт с другими рыночными аналогами, то в среднем он позволяет снизить расходы в полтора-два раза», – отметила исполняющая обязанности директора НИИ «Восход» Наталья Егорова.