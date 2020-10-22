«Ростех» представил новый промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» на выставке «Интерполитех-2020» представил новый однопроцессорный промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С» с пассивным охлаждением. Он может использоваться стационарно в качестве промышленного сервера или рабочей станции либо размещаться на транспортных средствах, где необходима быстрая обработка больших объемов данных.

Компьютер разработан для использования в труднодоступных для технического обслуживания местах и работы в составе распределённых систем обработки данных на базе транспортных средств в перебазируемом исполнении. Например, в мобильных ЦОД или в качестве бортовой цифровой вычислительной машины.

Особенностью компьютера является отсутствие подвижных частей, подверженных поломкам из-за износа. Так, в нем отсутствует вентилятор, а выделяемое процессором тепло выводится на корпус устройства, что обеспечивает бесшумную работу и сводит к минимуму необходимость сервисного обслуживания. Существует возможность подключения до шести мониторов, таким образом, компьютер может использоваться в мобильных ситуационных центрах, диспетчерских и других применениях, где отображаются большие объёмы визуальной информации. Так, в ходе выставки «Интерполитех» на базе нового промышленного компьютера показали работу автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы «Папилон». По сравнению с аналогами, точность системы «Папилон» на платформе Эльбрус в среднем выше на 15-20%.

«Промышленный компьютер на базе процессора Эльбрус-8С позволяет создавать экономичные вычислительные узлы. Новинка Концерна «Автоматика» обеспечивает выполнение любых современных задач в самых сложных условиях и будет незаменима в энергетической и транспортной отраслях, а также в силовых ведомствах», - рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Новый продукт госкорпорации «Ростех» имеет сертификаты соответствия требованиям информационной безопасности и энергетической отрасли. Новинка создана в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62623-2015 и техническим регламентом Таможенного союза, имеет маркировку Евразийского соответствия (Eurasian Conformity, EAC). Российский микропроцессор Эльбрус соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» и занесен в Единый реестр радиоэлектронной продукции.