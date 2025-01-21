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Индексная книга (каталог) CNews*
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Алексеев Герман



21.01.2025 «Спортмастер» на 20% ускорил доставку заказов на сложных маршрутах благодаря внедрению решения Custis 1
16.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
29.06.2016 В «Спортмастере» внедрена СЭД на базе Oracle BPM Suite 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
15.04.2014 Как добиться конкурентных преимуществ при помощи SCM 1
09.04.2013 "Спортмастер": Клиенты вынуждают нас серьезно менять формат торговли 1
23.07.2012 В «Спортмастере» создан корпоративный портал на основе Oracle WebCenter 1
21.11.2008 «Спортмастер» выбрал решение Oracle для ассортиментного анализа товара 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Алексеев Герман и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 3
Inventive Retail Group 76 3
Крок - Croc 1777 2
ФОРС - Центр разработки 636 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 123 2
Yandex - Яндекс 7343 1
Microsoft Corporation 24628 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Спортмастер Лаб - СМ Лаб - Sportmaster Lab - SM Lab 6 1
e.Go Mobile AG 2 1
Прогноз 1650 1
Элкод 2 1
Спортмастер - Sportmaster 177 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Новард УК - Novard 72 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 3
Adidas - Адидас 160 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1331 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 3
Yves Rocher - Ив Роше 34 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 3
Снежная Королева - СК Трейд 55 3
OR Group - Обувь России 29 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 3
Лудинг - Luding 10 3
Finn Flare - ФФ Стайл 43 3
Седьмой Континент 64 3
Mr. Сумкин 6 3
Zolla - Золла 17 3
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
SoBeautiful - L'Occitane - Локситан рус 10 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 3
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Терволина - Tervolina 7 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Связной ГК 1369 1
Газпром нефть 618 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Ренессанс Страхование 160 1
Транснефть 299 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12010 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1093 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2879 4
Умные платформы 1682 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5034 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1701 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 19 1
ASN 23 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3010 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Oracle Hyperion 235 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
Omni - криптовалюта 86 1
Oracle Hyperion Essbase 47 1
Левиков Антон 69 4
Козырь Сергей 32 4
Дилбарян Павел 26 3
Садовенко Илья 65 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Зубарев Александр 11 3
Герасимов Андрей 25 3
Коротнев Константин 34 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Комаров Евгений 6 3
Виноградов Сергей 11 3
Миронов Александр 16 3
Горбунов Вадим 12 3
Дубчак Кирилл 12 3
Сардарян Роберт 19 3
Корчагин Руслан 23 3
Спиридонов Александр 43 3
Зайцев Николай 32 3
Староверов Денис 14 3
Сологуб Денис 67 3
Першутов Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Бахин Евгений 22 3
Шарапов Максим 8 3
Иванова Ирина 13 3
Хохлов Андрей 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Митюшкин Кирилл 7 3
Коньков Максим 7 3
Ляпин Игорь 6 3
Чаморцев Владимир 6 3
Сысоев Анатолий 5 3
Красавин Михаил 5 3
Демиденко Владимир 5 3
Фесюк Виктор 3 3
Агеев Олег 4 3
Савин Антон 3 3
Егоров Дмитрий 11 3
Мазаев Сергей 4 3
Рычагов Сергей 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 144235 8
Европа 21770 5
Казахстан - Республика 5527 3
Беларусь - Белоруссия 5665 2
Украина 7609 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Америка - Американский регион 2160 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
Куба - Республика 362 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 138 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4991 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 49 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Экономический эффект 1067 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 994 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4795 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Reference - Референс 184 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 237 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 3
День молодёжи - 27 июня 896 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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