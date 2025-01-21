«Спортмастер» на 20% ускорил доставку заказов на сложных маршрутах благодаря внедрению решения Custis

ИТ-компания Custis («Кастис») реализовала для компании «Спортмастер» проект по управлению расписаниями в логистике, обеспечивающий повышение скорости, эффективности и удобства доставки товаров и заказов покупателей.

Custis уже более 20 лет является одним из технологических партнёров «Спортмастера» и участвует в проектах по развитию и автоматизации ключевых бизнес-процессов розничного бизнеса и ИТ-ландшафта компании, а также обеспечивает работу цепей поставок.

В рамках нового проекта команда Custis разработала и внедрила продукт по управлению расписаниями рейсов движения транспортных средств, доступности логистических узлов и других логистических операций для компании «Спортмастер», которая насчитывает более 1,5 тыс. магазинов в пяти странах мира и более 80 тыс. доступных партнёрских пунктов выдачи заказов.

Проект позволил ускорить доставку заказов на сложных маршрутах до 20% и снизить затраты на логистику. Это стало своевременным ответом на запрос ритейлера по увеличению количества вариантов логистических цепочек в системе управления цепями поставок компании. Реализация нового проекта не только повысила эффективность их использования, но и обеспечила необходимые ресурсы для успешного расширения и масштабирования бизнеса компании.

Кроме задачи повышения эффективности, это решение стало необходимым, поскольку функционал прежней системы расписаний, которая успешно использовалась в компании около 15 лет, не позволял в полной мере учитывать рост способов доставки заказов и технологий обработки товаров, а также увеличение числа курьерских компаний и наборов сервисов на логистическом рынке за последние годы. В частности, внедрение новой системы позволяет формировать индивидуальные расписания для каждой технологии обработки заказов клиентов.

Главным преимуществом новых алгоритмов автоматизации расписаний для компании «Спортмастер» стала возможность отслеживать заказы на пополнение товарных запасов магазинов и складов на любой стадии исполнения, что обеспечило более высокую прозрачность процессов. Также это позволило специалистам по цепям поставок в режиме реального времени контролировать использование ресурсов и ограничений логистических операций, оперативно реагируя на отклонения.

Новая система включает интеллектуальную настройку расписаний под различные типы заказов и технологии обработки, которая учитывает особенности логистических операций и оптимизирует скорость товародвижения. Процесс планирования распределения ресурсов логистических операций и сроков поставок позволяет точно спрогнозировать время доставки товаров и заказов покупателей в магазины и пункты выдачи, исключая простои.

Решение Custis предусматривает улучшенную поддержку технологии Ship-to-Store для доставки заказов, сформированных в цифровых каналах, напрямую в магазины, минуя промежуточные склады, что в свою очередь повышает эффективность использования магазинов как пунктов выдачи заказов. Розничные магазины «Спортмастер» теперь интегрированы в общую схему планирования логистических ресурсов, что сделало их не только точками продаж, но и важными элементами логистической сети. К системе расписаний также подключены пункты выдачи различных курьерских компаний.

«Мы стремимся применять инструменты и технологии, которые обеспечивают устойчивое развитие нашего бизнеса и предоставляют дополнительные конкурентные преимущества. Внедрение новой системы управления расписаниями стало важным шагом в оптимизации наших логистических процессов и процессов управления цепями поставок. Это позволит компании не только повысить эффективность логистической системы в целом, но и обеспечить более высокий уровень обслуживания наших клиентов», — отметил Герман Алексеев, бизнес-архитектор ГК «Спортмастер».

«Совместный проект с компанией «Спортмастер» стал значимым этапом нашего многолетнего сотрудничества и важным шагом в цифровой трансформации логистики компании. Мы разработали решение, которое позволяет ритейлу лучше адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и удовлетворять растущие потребности покупателей. Внедрение новой системы позволило повысить эффективность работы логистической сети и создало дополнительные возможности для масштабирования бизнеса», — сказал Роман Алексеев, руководитель практики «Цепи поставок», руководитель дирекции архитектуры и бизнес-анализа Custis.