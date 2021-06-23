Пять отечественных разработчиков представили многоместные импортонезависимые рабочие станции для МФЦ

«Базальт СПО», МЦСТ, «Байкал Электроникс», ЭОС и «МойОфис» разработали полностью импортонезависимое многоместное автоматизированное рабочее место (АРМ) для использования в многофункциональных центрах государственных услуг. Пилотный проект стартовал в МФЦ Орла, где установлены комплексные и полностью отечественные автоматизированные рабочие места на базе компьютеров с российскими процессорами «Эльбрус8С» и Baikal-M (BE-M1000).

В рамках пилотного проекта в МФЦ внедрили два АРМ – «Горыныч» и «ЭОС-Байкал». Первое решение создано в рамках технологического партнерства компаний «Базальт СПО», МЦСТ и ИВК. Особенность АРМ «Горыныч» заключается в возможности одновременной и независимой работы до шести пользователей. Второе решение появилось в результате сотрудничества ЭОС и «Байкал Электроникс». Применение рабочих мест обоих решений поможет госструктурам осуществить переход на полностью отечественные сквозные решения, даст возможность оптимально расходовать бюджетные средства на приобретение техники и ускорит реализацию национальных проектов.

Комплексные решения построены на базе исключительно отечественных разработок — компьютеров «Эльбрус 801-PC» и «ЭОС-Байкал», которые управляются операционной системой «Альт Рабочая станция». Оба комплекса оборудованы специализированным продуктом для автоматизации деятельности центров оказания государственных услуг разработки компании ЭОС. Работа с документами в АИС «МФЦ ДЕЛО» осуществляется с помощью модуля «Редактирование файлов», который был создан в рамках технологического партнерства МойОфис и ЭОС. Для работы с электронной подписью используется криптопровайдер КРИПТО-ПРО разработки «Крипто-Про» и система криптографического обеспечения «КАРМА» разработки компании ЭОС. Функция сканирования реализована базовым функционалом АИС «МФЦ ДЕЛО».

«При создании специальной автоматизированной информационной системы "МФЦ ДЕЛО" мы уделяли внимание не только её функциональной части, но и заранее предусмотрели возможность работы на российских аппаратных платформах. Перед Россией сегодня стоят сложные вызовы, которые связаны с ростом геополитических рисков и перспектив санкционного давления. Государственные структуры должны работать и оказывать услуги населению вне зависимости от внешних факторов. Добиться этого можно только путем создания импортонезависимых технологий, которые могут быть разработаны в рамках совместных проектов с другими участниками ИТ-рынка», — сказал Алексей Мальков, директор по управлению качеством ЭОС.

«Коллаборация российских ИТ-компаний приводит к созданию выдающихся продуктов, которые формируют технологическую независимость страны и поднимают престиж отечественных инженеров на новый уровень. Всего год назад мы объявили о создании совместного продукта с компанией ЭОС, который позволил интегрировать наши технологии в систему документооборота. И уже сегодня с его помощью многие сограждане будут решать свои вопросы при обращении в государственные многофункциональные центры. Только объединение усилий помогает реализовывать стратегические задачи, которые лежат в основе национальных проектов и государственных инициатив», — заявил Дмитрий Комиссаров, генеральный директор МойОфис.

«С момента появления опытных образцов плат на процессорах Baikal-M мы выпускаем и публикуем российские ОС «Альт» для изделий на этих процессорах. Более года назад мы разработали и представили «Горыныч» — мощный компьютер на базе процессоров «Эльбрус», который может обслуживать до 6 независимых рабочих мест сотрудников и работает с нашей ОС «Альт». Благодаря инициативе компании ЭОС, которая смогла в короткий срок адаптировать свое ПО для работы на наших операционных системах, началась эксплуатация обоих типов АРМ в МФЦ города Орла. Можно считать, что это первый и наиболее значимый пример эффективного взаимодействия нескольких отечественных разработчиков ПО и аппаратных платформ при создании сквозных решений», — отметил Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО».

«Восьмиядерные процессоры 4-поколения "Эльбрус-8С" обладают высокой производительностью как в универсальных задачах повседневного применения, так и в математических расчётах криптографии, параллельных вычислениях. Наши разработки отлично подходят как для создания масштабируемых вычислительных комплексов, так и для типовых рабочих мест. Особенность аппаратной реализации рабочих мест, которые теперь помогут обслуживать посетителей центра госуслуг в Орле, – возможность одновременной и независимой работы шести пользователей. Их применение приводит к сокращению затрат на закупку техники и её администрирование», — сообщил Максим Горшенин, начальник отдела проектов по развитию бизнеса «МЦСТ».

«Мы откликнулись на предложение ЭОС поучаствовать в проекте оснащения рабочих мест в МФЦ г. Орел, и смогли вместе в короткий срок разработать и представить полностью отечественное решение на базе новейшего процессора Baikal-M с набирающей популярность во всем мире микроархитектурой ARM. Применение таких процессоров позволяет создавать энергоэффективные высокопроизводительные компьютеры, которые найдут широкое применение на российском ИТ-рынке», — заявил Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал Электроникс».