Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза

В итоговых отчетах разработчиков «железа» на «Эльбрусах» из ИНЭУМ за 2020 г. обнаружились загадочные манипуляции с размером чистой прибыли за 2019 г. Другие показатели бизнеса аналогичные корректировки не затронули — выручка института выросла на 10%, до 914,8 млн руб.

Изменчивая прибыль ИНЭУМ

Чистая прибыль создателя отечественных серверов на российских процессорах «Эльбрус» — Института электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ, входит в «Ростех») — по итогам 2020 г. составила 19,942 млн руб. Это следует из годовой бухгалтерской отчетности организации и ее общего годового отчета. Последний из этих документов институт опубликовал 6 июля 2021 г.

Сравнить величину этой прибыли с аналогичным показателем предыдущего года оказалось весьма затруднительно. В бухгалтерских и общих документах ИНУЭМ за 2019 г. чистая прибыль указывалась в размере 37,158 млн руб. В новых документах в графах ретроспективных сведений за год, предшествовавший отчетному, чистая прибыль за 2019 г. показана в размере 1,663 млн руб., то есть отличается от первоначальных сведений в 22 раза.

Таким образом, если сравнивать показатели за 2020 г. с первоначальными данными за 2019 г., то чистая прибыль ИНЭУМ сократилась в 1,9 раза. Если же сравнивать со скорректированными сведениями, то прибыль выросла в 12 раз.

Корректировку размера чистой прибыли за 2019 г. представители ИНЭУМ не смогли объяснить CNews в течение восьми дней.

Создатели серверов на «Эльбрусах» нарастили выручку и «запутались» в прибыли

Отметим, что в системе «Контур.фокус», который в данном вопросе оперирует данными Росстата, финансовые показатели института за 2020 г. до сих пор не представлены. Зато система располагает сведениями о блокировке банковских счетов ИНУЭМ по решению налоговых органов.

Подобная блокировка часто характерна для компаний, находящихся в предбанкротном состоянии, однако подозревать ИНУЭМ в столь серьезных проблемах все же не приходится — институт в текущем 2021 г. демонстрирует явные признаки бизнес-активности, регулярно публикуя отчетность о решениях совета директоров и собрания акционеров, о совершении существенных сделок, о начислении доходов по ценным бумагам, о раскрытии списка аффилированных лиц и пр.

Прочие показатели бизнеса

Что касается второго ключевого показателя бизнеса института — выручки, то прошлогодние значения корректировке не подверглись. По итогам 2020 г. она составила 914,8 млн руб. Это больше, чем по итогам 2019 г., когда она достигла 828,7 млн руб., на 10,4%. Годом ранее прирост был заметно ощутимее — 77,8% (с 466,1 млн руб. в 2018 г.).

По данным ИНЭУМ, в 2020 г. основной объем выручки был получен организацией за счет выполнения работ, выполненных в интересах производства и поставки продукции гражданского назначения, объем которой составил 617,7 млн. руб.

Почему после окончания пандемии облака будут востребованы еще больше, чем до нее Облака

Стоимость чистых активов ИНУЭМ составила 1,46 млрд руб. Штатная численность работников составила — 267 человек.

Чем занимался ИНЭУМ в 2020 году

В открывающем общий годовой отчет обращении гендиректора ИНЭУМ Александра Кима, говорится, что в 2020 г. в институте продолжались работы, направленные на повышение конкурентоспособности проектируемых отечественных аппаратно-программных технологических платформ и средств высокопроизводительной управляющей вычислительной техники двойного назначения для стратегически важных отраслей обороны, промышленности, энергетики и социальной сферы.

Наиболее значимые НИОКРы в этот год выполнялись по договорам с Минпромторгом о предоставлении субсидий на технологические проекты. Для подготовки инженерных кадров в области разработки технических и программных средств высокопроизводительных вычислительных комплексов и управляющей вычислительной техники функционировали две базовые кафедры: Информатики и вычислительной техники МФТИ и Управляющих ЭВМ МГТУ МИРЭА.

В 2020 г. в ИНЭУМ проводились мероприятия по выведению на рынок нескольких типов вычислительной техники. Среди них — масштабируемая серверная систему на базе микропроцессора «Эльбрус-8СВ» для создания центров обработки данных и суперЭВМ петафлопсной производительности. Был выполнен договор на поставку интероперабельной суперЭВМ в ЦИАМ им. П. И. Баранова.

Также выводились на рынок серверы на основе многоядерных микропроцессоров «Эльбрус» со средствами защиты информации от несанкционированного доступа для комплексов средств автоматизации, отвечающих требованиям и государственным инициативам в области информбезопасности.

По направлению АСУ ТП был выведен комплекс средств для создания промышленных компьютеров и типовых промышленных контроллеров на базе процессоров «Эльбрус-1С+» и «МЦСТ R1000». Была осуществлена поставка оборудования радиационного контроля на АЭС.

В сегменте медицинского приборостроения и робототехники институтом выполнялась разработка устройства для непрерывного измерения артериального давления неинвазивным методом.