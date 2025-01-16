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Бессольцев Дмитрий



16.01.2025 «Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бессольцев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
Базальт СПО - BaseALT 654 3
Ростелеком - РТЛабс 178 3
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 57 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 3
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 3
Cisco Systems 5114 1
Intel Corporation 12197 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Telegram Group 1983 1
КСК Технологии 43 1
Сател 125 1
ALP Group - ALP ITSM 4 1
Softline - Софтлайн 2810 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 2
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 110 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 1
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Microsoft Windows 2000 8661 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Linux OS 9936 1
WhatsApp Messenger 1081 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 18 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Норси-Транс - Яхонт-УВМ Э 15 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 16 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
ЭЛАР Контекст 12 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 1
Stafory - робот Вера 330 1
Обращения граждан 227 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Турчак Евгений 24 3
Чукарин Алексей 59 3
Трушкин Константин 58 3
Фишер Андрей 74 3
Бутенко Юрий 65 3
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Малайзия 865 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
Доктрина информационной безопасности России 16 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 138 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 186 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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