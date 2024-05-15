Ценные сотрудники Apple и Microsoft массово сбегают к конкурентам, не желая возвращаться в офис с «удаленки»

Отмена «удаленки» в ИТ подталкивает к увольнению

Apple, Microsoft и SpaceX, столкнулись с оттоком персонала, принуждаемого к возврату с «удаленки», пишет The Washington Post со ссылкой на результаты исследования Чикагского и Мичиганского университетов.

Сотрудники крупных технологических компаний, особенно занимающие высокие должности, сегодня скорее предпочтут сменить место работы, нежели вновь начать работать в офисе. Причем нередко такие специалисты переходят в стан конкурента бывшего работодателя. Выводы экспертов базируются на результатах анализа 260 млн резюме, представленных в базе компании People Data Labs.

Особое внимание авторов исследования привлекли данные, затрагивающие Apple, Microsoft и SpaceX. Ученые считают, что изменения в этих компаниях в целом отражают процессы, спровоцированные вынужденным возвратом персонала к работе из офиса в масштабах США. На долю этих трех компаний приходится 30% от всей выручки американского технологического сектора экономики, а также более 2% рабочей силы, занятой в нем. Кроме того, индустрия воспринимает технологических гигантов в качестве образца для подражания и реализует инициативы, в том числе сопряженные с принудительным возвратом сотрудников в офисы, в соответствии с заданными ими неформальными стандартами.

«В совокупности наши результаты показывают, что политика принудительного возвращения в офис может приводить к потерям человеческого капитала с точки зрения производительности, инноваций и конкурентоспособности для компаний, которые ее реализуют», – говорится в отчете.

Firmbee / Pixabay Опытные сотрудники крупнейших технологических компаний не хотят возвращаться к работе в офисе и со спокойной душой уходят к конкурентам, которые пока еще позволяют «удаленку»

Согласно опросу консалтинговой компании Unispace от июня 2023 г., в котором приняли участие 9,5 тыс. работодателей и 6,6 тыс. рядовых сотрудников из 17 стран мира, 42% компаний, заставивших сотрудников отказаться от «удаленки», в итоге лишились большего количества людей, чем ожидалось.

Персонал в среднем теряет в опыте

Кампания, нацеленная на возврат сотрудников с «удаленки», стартовала в 2022 г., после того, как было объявлено о завершении пандемии covid-19, которая и стала поводом для введения локдаунов и перехода на работу из дома. Microsoft в апреле 2022 г. потребовала от персонала проводить в офисе по меньшей мере половину рабочей недели. Apple, в свою очередь, продемонстрировала большую лояльность и позволила физически появляться на рабочем месте лишь один раз в неделю. SpaceX эксцентричного предпринимателя Илона Маска (Elon Musk) наоборот – полностью запретила работу из дома.

При этом, согласно результатам исследования, в Microsoft по итогам «кампании по возврату персонала» количество опытных сотрудников сократилось на 5 процентных пунктов. Аналогичные изменения произошли в кадровом составе Apple (-5 п.п.).

SpaceX же, руководство которой решило «рубить с плеча» и «загонять» сотрудников в офис, даже не рассматривая возможность внедрение гибридного формата работы по примеру Microsoft и Apple, и вовсе зафиксировали сокращение представителей старшего персонала на 15 п.п.

Таким образом, принудительный возврат работников в офисы подталкивает наиболее опытных сотрудников к увольнению, при этом чем более жесткие требования к режиму работы предъявляет работодатель, тем выше у него шанс лишиться ценных кадров.

В целом по итогам кампании штат Microsoft значительно потерял в опыте. Количество сотрудников с менее чем двухлетним стажем работы в технологических фирмах выросло, в то время как численность сотрудников с опытом более двух лет заметно сократилась. Наиболее существенные потери опытного персонала Microsoft понесла в группе, в которую входят сотрудники, отдавшие компании от двух до шести лет своей жизни.

По мнению Кристофера Майерса (Christopher Myers), доцента кафедры менеджмента и организационного здоровья в Университете Джонса Хопкинса, отток персонала высшего звена может быть обусловлен ухудшившимся моральным состоянием сотрудников, в свою очередь вызванным отменой дистанционного режима работы. «Легче управлять командой, члены которой счастливы», – считает ученый.

Куда утекают кадры

Авторы исследования также уделили отдельное внимание изменениям… До попытки «загнать» привыкших к «удаленке» сотрудников в офисы, экс-работники Microsoft продолжали карьеру в GitHub (хостинг ИТ-проектов), Twitch (стриминговый сервис) и технологических стартапах – компаниях, которые не являются конкурентами «Гиганта из Редмонда».

После же вынужденного перехода на гибридный режим работы покидавшие компанию специалисты начали отдавать предпочтение Intel, Amazon, Dell и Meta*, которые конкурируют с Microsoft в отдельных сегментах рынка. К примеру, облачная платформа Amazon Web Service является одним из главных соперников Azure, которую развивает Microsoft. Упомянутые компании на момент исхода опытных сотрудников из Microsoft еще не проводили политику «принудительного возвращения», были готовы предложить «беженцам» аналогичную должность при сохранении размера оплаты труда.

Однако по мере перехода крупных ИТ-компаний с удаленного на гибридный или классический очный режим работы возможностей и мотивации к смене работодателя у недовольных сотрудников будет становиться все меньше и меньше, считают эксперты.

Apple и Microsoft не согласились с выводами американских ученых. В SpaceX на вопросы журналистов, касающиеся затронутой в исследовании проблемы, не ответили.

Представитель «Яблочных» в разговоре с WP заявили, что они «не соответствуют реалиям нашего бизнеса», отдельно подчеркнув, что отток кадров в компании находится на исторически низком уровне.

В Microsoft сообщили The Register, что результаты исследования расходятся с имеющимися у компании внутренними данными, особенно в части оттока кадров. Представитель Microsoft также отметил, что компании принята и действует гибридная модель, поэтому говорить о принуждении к возращению в офисе со стороны Microsoft некорректно.

*Meta внесена Минюстом в реестр экстремистских организаций и запрещена на территории РФ