Как меняются динамика и структура ИТ-рынка в условиях пандемии

Пока представители российских компьютерных компаний демонстрируют умеренный оптимизм, аналитики пытаются оценить, как отреагирует мировой ИТ-рынок на все происходящее — коронавирус, падение цен на нефть и индексов фондовых бирж. Получается не очень хорошо — прогнозы приходится часто пересматривать и пока каждый раз в худшую сторону.

Пессимистичный сценарий — не худший

Пока динамика оценок будущего мировой экономики и мирового ИТ-рынка описывается формулой «от плохого к худшему». Так, в январе аналитики IDC прогнозировали 5-процентный годовой рост продаж на ИКТ-рынке, а в феврале — уже всего в 4,3%. При этом они оговорились, что при плохом развитии событий (если кризисные явления не удастся преодолеть и во втором квартале), рост и вовсе может составить 1%.

Рынок 2019 г. «поддержали», в частности, продажи ПК, увеличившиеся на 7% за счет массовой замены компьютеров, обусловленной окончанием поддержки Windows 7. В этом году в IDC «ставили» на оборудование для 5G, восстановление расходов поставщиков услуг на инфраструктуру и цифровую трансформацию в целом, которая должна была обеспечить спрос на ИТ-услуги и программное обеспечение. Сейчас и 5G-смартфоны и трансформация кажутся не самыми насущными тратами. Прогнозы по ПК ухудшились с падения продаж на 4,6% до падения на 7,1%. Продажи ПО вырастут менее, чем на 9% (10% в 2019 г.) темпы роста продаж ИТ-услуг упадут в этом году на 1% — до 3%.

Динамика прогнозов мирового ВВП и рынка ИТ

Январь Февраль Пессимистичный сценарий на февраль Реальный ВВП 2,4% 2,0% 1,4% Расходы на ИТ 5,1% 4,3% 1,3%

Источник: IDC, 2020

При этом в IDC добавляют, что «пессимистичный сценарий не является худшим». Всего прогнозы аналитиков предусматривают 4 варианта развития событий, какой из них сбудется, сейчас предугадать невозможно.

В целом, по итогам года, хуже всего из продуктовых категорий придется смартфонам, упоминавшимся уже ПК и планшетам, а выиграют от происходящего — средства коммуникации и коллективной работы, что неудивительно при росте количества работающих удаленно. Больше всего пострадают поставки ИТ в розничный сектор, транспортную отрасль и энергетику. Выиграют медицина, что немудрено, а также ЖКХ, медиа, обучение и госсектор.

На эти 2% и будем жить. Или на минус 2%

Эндрю Бартельс, вице-президент компании Forrester Research, в прогнозе от 16 марта, комментируя в своем блоге исследования компании, оценил годовой рост мирового ИТ-рынка и ИТ-рынка США в 2%. Основа прогноза — предположение, что рынки Соединенных Штатов и других крупных экономик восстановятся во втором полугодии. Но это, как было честно сказано, оптимистичная оценка. При этом с вероятностью 50% оба указанных рынка на эти же 2% за год уменьшатся — «если наступит полноценный спад».

Фото: ru.depositphotos.com Пока динамика оценок будущего мировой экономики и мирового ИТ-рынка описывается формулой «от плохого к худшему»

Хуже всего придется расходам на компьютерное и телекоммуникационное оборудование, им предсказано падение продаж на 5–10%. Расходы на услуги технического консалтинга и системной интеграции могут сократиться на 5% (если заказчики притормозят новые проекты). Расходы на программное обеспечение вырастут, но всего на 2–4%, или останутся на прежнем уровне в случае полноценной рецессии. Возможно, упадут затраты на аутсорсинг и телекоммуникационные услуги. Продолжится рост спроса на облачные решения и на все, что необходимо для обеспечение удаленной работы, поскольку фирмы побуждают сотрудников работать из дома, а школы переходят на онлайн-курсы.

От оптимизма к «50 на 50»

Еще в начале марта прогноз Forrester сулил, что траты на ИТ вследствие эпидемии коронавируса и сопутствующих неурядиц в США вырастут на 4,2% в 2020 г. и на 4% в 2021 г. Это меньше, чем в 2019 г. (4,5%), но некритично. А месяц назад, в середине февраля, Эндрю Бартельс полагал, что спрос на ПК и маршрутизаторы «быстро восстановится» — уже в третьем, а то и во втором квартале, поскольку предполагал, что воздействие коронавируса на экономический и технологический рынок будут краткосрочными и локальными. Теперь же «50 на 50»: или встретит мировой рынок глобальную рецессию, или нет.

Три сценария: лучший, худший и наихудший

В конце месяца Эндрю Бартельс еще раз представил взгляд Forrester на будущее, предложив три сценария.

В лучшем из них пик пандемии придется на второй квартал, а восстановление начнется в четвертом квартале. Экономические показатели этого сценария Эндрю Бартельс не назвал, можно предположить, что это как упоминавшийся в середине марта прогноз «от двух до минус двух» процентов роста или падения мирового ВВП.

Во втором прогнозе, названным не «средним» или «реалистичным», как можно было бы ожидать, а «худшем», рецессия продлится весь год, ВВП США и мира упадут на 4% в 2020 г. и еще на 2% — в 2021-м.

И, наконец, в «наихудшем» варианте вирус пойдет второй волной в уже, казалось бы, излечившихся странах. Тогда слабое восстановление можно будет ожидать не ранее 2022 г.

В условиях такой неопределенности Эндрю Бартельс посоветовал ИТ-директорам искать «нетрадиционные источники информации», например — внимательно разглядывать знаменитую карту распространения коронавируса, публикуемую Институтом Джона Хопкинса.

Среди практических мер он назвал снижение объемов закупок оборудования, сворачивание не самых насущных проектов, пересмотреть соглашение с провайдерами облачных и телекоммуникационных услуг. Он полагает, что в лучшем случае ИТ-директорам удастся ограничиться этими мерами. Если же их не хватит, то CIO придется пересматривать отношения с аутсорсерами, а также прибегнуть к увольнению сотрудников.