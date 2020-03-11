Как коронавирус повлияет на российский ИТ-рынок? Опрос CNews

Коронавирус COVID-19 оказал серьезное воздействие на мировую экономику. Поскольку его родиной стал Китай, то ИТ-бизнес имеет шанс оказаться в числе наиболее пострадавших сфер экономики. Участники рынка говорят о возможном уменьшении инвестиций в информационные технологии, задержках поставок и мерах по снижению зависимости от китайских технологий. Своими прогнозами на развитие ситуации поделились участники опроса CNews.

COVID-19 шагает по планете, бросая то в жар, то в холод не только больных, но и целые отрасли экономики. Падают биржевые индексы, закрываются заводы, рвутся цепочки поставок, падает спрос, отменяются конференции.

Падение производства и объема транспортных перевозок, как товарных, так и пассажирских, вызвало уменьшение спроса на нефть, производители нефти не договорились об условиях сокращения ее добычи, рынки по всему миру и валюты ряда нефтедобывающих стран (включая Россию) упали. Впрочем, превалирует мнение, что COVID-19 лишь подтолкнул многие назревшие процессы.

Китай, родина новой пандемии, является «мастерской мира» сферы информационных технологий. Поэтому на ИТ-рынок эпидемия теоретически должна повлиять как ни на какой другой. Насколько сильно будет это влияние —еще непонятно.

Аналитики пока ограничиваются качественными прогнозами, предсказывая падение рынка ПК и, возможно, рост некоторых других продуктовых категорий — ноутбуков, средств видеокоммуникации, носимых устройств. Участники рынка говорят о росте спроса на средства для совместной работы. Будут ли более важные перемены, например возврат ИТ-производств в страны-потребители, пока сказать никто не берется.

В России случаи заражения пока единичны, однако в области информационных технологий наша страна очень тесно привязана к мировому рынку и происходящее не может не сказаться на работе отечественных ИТ-компаний. Вопрос лишь — в какой степени. CNews выяснил, что думают о перспективах ИТ-рынка в условиях эпидемии и спровоцированных ею процессов руководители российских компаний? В силу специфики темы далеко не все опрошенные нами захотели публично делиться своими прогнозами, однако публикуемые ниже мнения в целом отражают настроение отечественной отрасли информационных технологий.

Лев Разумовский, президент группы компаний «Рамакс» Принимаемые против COVID-19 превентивные меры могут существенно повлиять на многие сферы жизни. ИТ-индустрия в этом плане гораздо менее уязвима, чем другие, так как не связана с перемещением большого количества людей или грузов, в отличие от тех же транспортной или туристической отраслей. На мой взгляд, основное влияние COVID-19 может оказать на три типа компаний из ИТ-отрасли. Во-первых, явно пострадают компании, которые занимаются производством оборудования, значительный объем изделий, комплектующих или запчастей для которых — это импорт из-за рубежа, прежде всего, Китая. К ним примкнут ИТ-разработчики, ориентированные на отрасли, попавшие в зону риска. В частности, затруднения испытают компании, разрабатывающие ПО для предприятий транспорта, туризма и других в силу снижения платежеспособности последних. Ну и третьими станут ИТ-компании, которые существенно зависят в своей деятельности от общения с клиентами и партнерами, в первую очередь крупные международные компании-вендоры и интеграторы, которые уже сейчас вынуждены отменять традиционные для них средства коммуникации с клиентами — конференции, выставки, семинары и другие маркетинговые мероприятия. В России очень мало компаний третьего типа — «международного». Поэтому основной удар придется на поставщиков оборудования, импортирующих компоненты из Китая (возможность заменить эти компоненты на отечественные в большинстве случаев отсутствует или может занять время, значительно превышающее время, требующееся для победы над COVID-19), а также на разработчиков, ориентированных на вышеуказанные отрасли. По существу, ИТ давно «породили» удобные технологии для удаленной коммуникации, которые уже сегодня позволяют большим коллективам работать совместно, однако находиться при этом на значительном расстоянии друг от друга. Это мессенджеры, электронная почта, файлообменники, средства удаленного доступа, различные программные инструменты для совместной разработки ПО, аудио- и видеоконференции, цифровые двойники, добавленная и виртуальная реальность. Приведу наглядный пример независимости ИТ от коронавируса: недавнее объявление Twitter о том, что сотрудникам рекомендуется работать удаленно из дома, не повлияло существенно на стоимость акций этой компании.

Евгений Пескин, директор IBS по стратегии Есть краткосрочное влияние, среднесрочное и долгосрочное. Краткосрочно возникла ситуация с задержками поставок ИТ-оборудования, которое в значительной мере либо полностью производится в Китае, либо зависит от поставок из Китая. Однако «карантинные каникулы» на китайских производственных мощностях фактически закончились, так что логистические цепочки поставок быстро восстановятся. Среднесрочно имеющиеся опасения по торможению мировой экономики из-за эпидемии окажут тормозящее влияние на инвестиции, а вложения в ИТ — это, прежде всего, инвестиционные вложения. Этот эффект продлится, ослабевая, не менее двух кварталов. При условии, конечно, что мировой рынок, отреагировав на эпидемию как на повод, не войдет в более глубокий кризис. Другой среднесрочный эффект — усилится стремление вендоров и потребителей ослабить зависимость от китайского производства, диверсифицировать свои производства. Мы увидим больше американской и другой «локальной» сборки. Долгосрочный же эффект — усиление спроса на все ИТ- и коммуникационные решения, позволяющие организовать работу дистанционно.

Дмитрий Клешнин, вице-президент OCS На данный момент, на середину марта, можно утверждать, что на ситуацию на рынке вирус влияет незначительно. Гораздо сильнее влияют превентивные меры по защите от его распространения, которые иногда выглядят алогичными. Да, надо закрывать районы очагов на карантин, ограничивать передвижения в этих районах. Но выглядело очень странным, когда хотели серьезно ограничить грузовые перевозки, а пассажирские по тем же направлениям оставить. Пока можно говорить о небольшом удорожании логистики и увеличении сроков поставок на срок до недели. Но вот на что уже серьезно повлиял вирус — это на жизнь ИТ-сообщества. Во многих крупных западных компаниях введены запреты или ограничения на поездки и участие в мероприятиях, идет массовая отмена форумов, выставок, конференций. Это затрагивает все индустрии, в том числе и ИТ. На российском рынке коронавирус тоже сказывается, но ничего фатального мы не наблюдаем. Пока есть задержки и удорожание логистики, но в первом квартале рынок никогда и не потребляет много. Так что пока все в пределах разумного. Вот если текущая ситуация продлится еще в течение 1-2 месяцев, то можно будет говорить об ухудшении доступности товаров и подорожании, связанном именно с эпидемией. А если заболеваемость пойдет на спад, то ничего не произойдет. Пока же для нашей компании главное последствие эпидемии — отмена форума «IT-Ось». Как бы ни было тяжело принимать такое решение в момент, когда все уже готово и проделана огромная работа, мы понимаем, что это является необходимой мерой защиты от распространения вируса.

Павел Адылин, исполнительный директор компании Artezio (группа компаний «Ланит») Уже понятно, что эпидемия коронавируса в мире негативно скажется на мировой экономике. Заводы останавливаются, массовые мероприятия отменяются, люди не хотят лишний раз выходить из дома и появляться в общественных местах. При неблагоприятном развитии событий экономическая и общественная жизнь существенно замедлятся. Массовые карантинные мероприятия остановят работу тысяч компаний по всему миру. Это может стать причиной банкротства для многих из них. ИТ-индустрия — не исключение. Как и другие отрасли, она зависит от общего состояния рынка. Объемы инвестиций в ИТ могут существенно сократиться, а темпы роста ИТ-рынка уменьшатся. Эпидемия окажет негативное влияние практически на все сферы экономики, разве что кроме медицины и фармацевтики. Проекты, связанные с разработкой лекарств от вируса и методов лечения, будут в явном приоритете, с точки зрения инвестиций. Но проблема будет не столько в спросе на товары и услуги, сколько в дефиците человеческих ресурсов. Если представить, что коронавирус получит широкое распространение, то карантинные мероприятия будут достаточно жесткими. Они могут парализовать работу предприятий, которые не производят стратегически важные товары или услуги. Компании будут вынуждены или привлекать работников дистанционно или принять все риски вынужденного простоя. С этой точки зрения компаниям-разработчикам программного обеспечения, достигшим определенного уровня зрелости своих процессов, будет проще обеспечить непрерывность производства путем перехода на дистанционный режим работы, поскольку в ИТ это распространенная практика.

Алексей Сечкин, директор Центра инноваций, «Инфосистемы Джет» Экономика стала уже давно глобальной, а Китай — центром производства для всего мира. И, конечно, многое взаимосвязано. Как только случилась эпидемия, все срочно ринулись закупать компоненты впрок и загрузили производственные ресурсы по максимуму. Это создало дефицит компонентов, свободных производственных мощностей, что привело к росту сроков на поставки и производство, причем без каких-либо гарантий для заказчиков. Ситуация на китайских заводах, особенно на севере, плачевная — они закрыты на карантин, а склады стремительно опустошаются. В сложившейся ситуации заказчики стараются диверсифицировать риски и искать альтернативные варианты поставок. Для рынка это может стать поводом для проверки на прочность партнеров, а также возможностью подумать над оптимизацией своих процессов.



