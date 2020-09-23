Microsoft представила новые технологии и сервисы

На ежегодной конференции Ignite 2020 Microsoft представила ряд технологий и сервисов в сфере бизнеса и инноваций.

Анонс Azure Communications Services. Это новая платформа, позволяющая разработчикам и организациям интегрировать коммуникационные функции в свои решения для любых устройств. К примеру, с его помощью можно будет добавить голосовые и видеозвонки, чат и SMS в мобильные и десктоп-приложения, а также вебсайты, используя всего лишь две строки кода. Платформа позволит обеспечить более позитивный пользовательский опыт, при этом предоставляя безопасность и эффективность корпоративного уровня.

Анонс Azure Orbital. Это новый сервис, позволяющий использовать возможности космических спутников. Благодаря доступу к глобальным волоконно-оптическим сетям с низкой задержкой и облачным сервисам Microsoft заказчики смогут быстрее создавать инновации, используя массивы спутниковых данных. Сервис доступен в режиме закрытого тестирования.

Обновления сервисов искусственного интеллекта в Azure. Новый когнитивный сервис Metrics Advisor Preview — это решение, упрощающее проактивный мониторинг показателей эффективности драйверов роста организации и диагностику неисправностей. Пространственный анализ (Spatial analysis) – это новая функция сервиса компьютерного зрения (Computer Vision), разработанная на основе рекомендаций по ответственному внедрению ИИ. Она поможет организациям обеспечить безопасность при возвращении к офисному режиму работы, организуя пространство внутри помещений таким образом, чтобы обеспечить социальную дистанцию и соблюсти другие меры предосторожности, рекомендованные организациями в области здравоохранения.

Обновления Microsoft Teams. Новые настраиваемые фоны режима Together mode, включающие аудитории, переговорные комнаты и кофейню, будут доступны до конца года. Обновления режима Dynamic view включают доступность кастомизации отображения контента, к примеру, позволяя выступать на фоне собственной презентации. Аналитический сервис Workplace Analytics, благодаря которому руководители могут понять, к примеру, насколько сотрудники близки к выгоранию или насколько хорошо они способны поддерживать связь с коллегами и заказчиками, будет доступен в Teams в октябре. SharePoint Syntex – первый продукт, созданный на базе Project Cortex, выходит в широкий доступ. Это ИИ-система для поиска нужной информации и работы с ней внутри организации.

Расширение инициативы Microsoft Premonition. Microsoft Premonition – это система для обнаружения потенциально патогенных микроорганизмов до того, как они вызовут вспышки болезней. Система является результатом пяти лет научных исследований и может стать важным шагом на пути эффективного прогнозирования массовых заболеваний, а также позволит разработать новые подходы для обеспечения готовности к ним. Технология тестировалась на различных видах комаров. Компания объявила о новом этапе инициативы – в ближайшие недели Microsoft планирует расширить доступ к платформе для большего количества партнеров в рамках программы раннего доступа. Компания намерена сотрудничать с ведущими научными организациями, такими как Университет Джона Хопкинса, Университет Вандербильта, Питтсбургский университет и Институт метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета, чтобы получить более подробное представление о возможностях применения данной системы.

Анонсы Azure Mixed Reality. Новый сервис Azure Object Anchors позволит разработчикам автоматически распознавать и отслеживать объекты физического мира. А открытие коммерческого доступа к технологии 3D ToF, лежащей в основе Azure Kinect, сделает разработку коммерческих 3D-камер и связанных с ними решений доступной для партнеров по всему миру, включая Analog Devices и SICK AG.

Обновления Dynamics 365. Новый голосовой канал для Dynamics 365 Customer Service на базе Azure Communication Services, доступный в режиме закрытого тестирования, позволит предоставлять целостный сквозной сервис для обслуживания клиентов. Также анонсированы две новые надстройки для Dynamics 365 Supply Chain Management. Надстройка Cloud and Edge Scale Unit предоставляет организациям возможность управлять критически важными рабочими нагрузками при периферийных вычислениях с использованием экосистемы устройств Azure и обеспечивает беспрерывность операций даже в случае временной потери связи с облаком. А надстройка Inventory Visibility позволяет крупным ритейлерам и производственным предприятиям проводить миллионы транзакций ежеминутно и точно обеспечивать кроссканальную инвентаризацию в режиме реального времени.

Новые low-code возможности. С их помощью разработчики cмогут создавать собственные приложения, ботов и процессы быстрее путем интеграции с Azure APIM и GitHub. Помимо этого, выходит ознакомительная версия Power Automate Desktop, которая включает опцию автоматизации для частных разработчиков и бизнес-пользователей.

Обновления безопасности. Новые функции Microsoft Azure и Microsoft 365 позволят защитить персональные данные, приложения и сервисы в условиях удаленной и гибридной работы. Они включают изменения в Microsoft Defender для обеспечения усиленной защиты контейнеров и устройств интернета вещей, сервис Compliance Manager, помогающий заказчикам обеспечивать выполнение требований регуляторов, и многое другое.