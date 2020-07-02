Commvault заключила соглашение с Microsoft о применении SaaS и облачных технологий для управления данными

Commvault объявила о заключении долгосрочного соглашения с Microsoft о стратегическом партнерстве, которое предусматривает вывод на рынок, разработку и продажи портфеля решения для защиты данных Commvault Metallic Software-as-a-Service (SaaS) в тесной интеграции с Microsoft Azure для обеспечения максимальной масштабируемости и безопасности вместе с простым управлением данными.

Интеграция технологий Commvault Metallic SaaS и Microsoft Azure решает проблемы надежной защиты данных помощью мощной масштабируемой многоуровневой системы безопасности. Metallic укрепляет защиту данных Microsoft Office 365 от случайного удаления, порчи или кибератак. Metallic также предлагает несколько дополнительных опций для защиты - для VMware и базы данных Microsoft SQL, и для защиты клиентских устройств (Endpoint).

«Сегодня мы представляем комбинацию двух лучших в своем классе облачных технологий корпоративного класса, которые помогут заказчикам быстрее перейти в облака, - сказал президент и исполнительный директор Commvault Санджей Мирчандани (Sanjay Mirchandani). – Это новый этап в истории Commvault с четкой стратегией развития, которая предоставит нашим совместным партнерам в канале и заказчикам возможность упростить ИТ с помощью надежных решений корпоративного класса для защиты данных, внедренных как SaaS и использующих облачные технологий. Партнерство Commvault и Microsoft обеспечит полную интеграцию лучших инновационных технологий защиты данных и облаков, которые разработали наши две компании».

Этот новый этап партнерства двух компаний использует накопленный Commvault долголетний опыт использования функционала Azure, включая миграцию приложений и данных, и применения Azure Blob Storage для улучшения масштабируемости, доступности и безопасности. Новое соглашение Commvault и Microsoft также предусматривает разработку решения Metallic Cloud Storage SaaS на базе Azure Blob Storage и тесную интеграцию других продуктов Commvault с нативными сервисами Azure.

«Commvault и Microsoft всегда предлагают своим общим клиентам надежные технологии, подписанное новое соглашение о партнерстве переводит наше долгосрочное сотрудничество на новый уровень именно тогда, когда компаниям критически важно перейти на использование облаков и технологий SaaS, - отметил Тэд Броквей (Tad Brockway), корпоративный вице-президент, Azure Storage. - Metallic SaaS в сочетании с Microsoft Azure обеспечит одно из лучших в индустрии решений для хранения и защиты бизнес-критичных данных в облаке и в других средах».

«Сотрудничество Microsoft и Commvault продолжается уже многие годы и это соглашение яркий пример того, что облачные технологии являются сейчас двигателем рынка информационных технологий. Metallic является стратегически важным продуктом для нас, упрощая заказчику управление инфраструктурой, скорость развертывания защиты приложений и виртуальных машин в облаке. Доступность его в в Azure Marketplace сделает его еще более простым для покупки и использования. Мы верим, что данное решение также займет свою нишу в том числе на рынке России и СНГ, благодаря популярности продуктов Microsoft и широкому функционалу Metallic», — сказал Иван Засохлин, глава представительства Commvault в России и СНГ.

Рональд Доуден (Ronald Dowden) директор ИТ-департамента Университета Джона Хопкинса, отметил: «Я уверен, что Commvault и Microsoft будут и дальше совместно создавать тесно интегрированные решения, соответствующие потребностям различных организаций в масштабируемости и охвате в эпоху гибридных инфраструктур. Инновации этих двух компаний помогли нашему университету решить проблему переноса в облако Azure почти пяти петабайт данных. Нам удалось освободить площади в дата-центре и сократить затраты рабочего времени на управление хранением, обеспечить защиту тысяч виртуальных серверов, приложений и проектов в разных подразделениях нашего университета. Очевидно, что из-за постоянного роста объемов данных сегодня необходимы динамичность, масштабируемость и простота управления данными, которыми выгодно отличаются облака и решения SaaS».

Главные преимущества портфеля решений Metallic - это использование облака в качестве платформы и применение лучшего нативного функционала Azure вместе с самыми передовыми технологиями Commvault корпоративного класса, с помощью которых многие крупные предприятия уже успешно обеспечили защиту своих бизнес-критичных приложений и данных. В соответствии с заключенным сегодня соглашением Metallic будет включен в список приложений, которые на Azure Marketplace предлагаются как решение для защиты данных SaaS для заказчиков, использующих публичные облака и гибридную ИТ-инфраструктуру. Commvault также будет поддерживать тех заказчиков, которые из-за требований бизнеса выбрали альтернативный вариант использования облака.