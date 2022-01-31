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Mirchandani Sanjay Мирчандани Санджей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 13
Mirchandani Sanjay и организации, системы, технологии, персоны:
|Commvault 187 6
|Dell EMC 5180 4
|Broadcom - VMware 2610 3
|Microsoft Corporation 25775 3
|IBM - International Business Machines Corp 9699 2
|Rubrik 8 1
|NetApp - Network Appliance 667 1
|SAP SE 5601 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
|Veeam Software 345 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
|Oracle Corporation 7074 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
|Acronis - Акронис 489 1
|Lenovo Motorola 3566 1
|Salesforce 498 1
|Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
|ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
|SoftwareONE Group 108 1
|Puppet 29 1
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|Gartner - Гартнер 3658 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
|Fortune Global 100 142 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.