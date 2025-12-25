Разделы

Breton Thierry Бретон Тьерри


СОБЫТИЯ


25.12.2025 Павел Дуров обвинил Европу в создании «цифрового Гулага», цензуры и массовой слежки 3
21.06.2024 Европа провела крупнейшие учения по отражению кибератаки из вымышленных стран 2
20.03.2024 Французский ИТ-гигант с проектами в энергетике, «военке» и Олимпиаде 2024 погряз в миллиардных долгах 2
28.12.2023 В Гражданском кодексе напишут, как использовать ИИ в промышленности 2
19.10.2020 ЕС потратит 10 млрд евро, чтобы прогнать из Европы Amazon и Google 2
20.03.2020 Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет 2
13.11.2019 Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года 1
28.10.2019 Председатель совета директоров Atos назначен комиссаром Еврокомиссии 2
09.08.2019 Atos модернизирует ЦОДы Google Cloud для поддержки СУБД Oracle 2
07.08.2019 Atos установит в дата-центрах Google Cloud серверы Bullsequana S 2
05.07.2018 Atos выпустила новый эмулятор квантового компьютера 2
19.12.2014 Atos покупает часть аутсорсингового бизнеса Xerox за $1,05 млрд 2
24.02.2012 EMC, VMware и Atos представят нового поставщика облачных сервисов — Canopy 2
29.11.2011 Системный интегратор запрещает электронную почту на рабочих местах 2
26.05.2009 ИТ-инфраструктуру Олимпиады в Сочи отдали международному ИТ-гиганту 1
09.06.2006 Французское правительство придумало компьютерную игру 1
31.03.2004 France Telecom проводит реогранизацию, глава Orange ушел в отставку 2
09.03.2004 France Telecom намерен приобрести Wanadoo 1
06.12.2002 Reuters: Годовые убытки France Telecom составят 18-20 млрд. евро 2
03.12.2002 France Telecom сократит 20 тыс. рабочих мест 2
02.10.2002 Тьерри Бретон назначен новым руководителем France Telecom 4
18.01.2001 Президент Thomson Multimedia избран е-менеджером 2001 года 2

AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 243 10
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 5
Google LLC 12284 3
Microsoft Corporation 25264 3
Amazon Inc - Amazon.com 3145 2
Meta Platforms - Facebook 4539 2
Oracle Corporation 6882 2
Vodafone Group 1394 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4548 2
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 365 1
Syntel 3 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 210 1
Mobilcom 91 1
Orange Wanadoo 73 1
Atos - Siemens IT Solutions and Services - Siemens IT Operations AG 23 1
Cambium Networks - Motorola Canopy 25 1
SAP SE 5440 1
Alibaba Group 450 1
X Corp - Twitter 2909 1
Huawei 4231 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 1
Deutsche Telekom 927 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
Samsung Electronics 10643 1
Dell EMC 5096 1
Broadcom - VMware 2497 1
Xerox - The Haloid Company 1155 1
Yahoo! 3709 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14329 1
OpenAI 386 1
Цифра ГК 141 1
Yandex - Яндекс 8500 1
DXC Technology - Computer Sciences 90 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 1
Aviva 10 1
EDF - Électricité de France - Электрисите́ де Франс 12 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 1
Coca-Cola Company 260 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8227 1
Airbus Group - Airbus Industries 231 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12901 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3462 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12019 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5945 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31847 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 1
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 420 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 1
Эмулятор - Emulation 284 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1926 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 264 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2172 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Application store - магазин приложений 1373 1
Google Marketplace 4 2
Google Cloud Platform - GCP 346 2
Atos Bull Sequana 27 2
Statista 254 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
EA Origin 190 1
GAiA-X - европейская облачная система 51 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 8 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 204 1
Microsoft Azure 1463 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1220 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
SoftPedia - Каталог и архив программного обеспечения 48 1
Oracle Java - язык программирования 3336 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
Microsoft Outlook 1422 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 2
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 7 1
Girard Elie - Жирар Эли 8 1
Цыплухин Владислав 41 1
Hastings Reed - Хастингс Рид 7 1
Maritz Paul - Моритц Пол 35 1
Шейкин Артем 39 1
Naughton John - Нотон Джон 1 1
Никаноров Валерий 1 1
Kretinsky Daniel - Кретинский Даниэл 2 1
Borrell Josep - Боррелл Джозеп 2 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Франция - Французская Республика 7983 13
Европа 24652 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 9
Германия - Федеративная Республика 12947 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 6
Россия - РФ - Российская федерация 157395 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 3
США - Виргиния - Ашберн 10 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 438 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18269 2
Индия - Bharat 5710 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Австрия - Австрийская Республика 1335 2
Филиппины - Республика 581 2
Чехия - Чешская Республика 1333 2
Бельгия - Брюссель 236 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Ирландия - Республика 1025 1
Дания - Королевство 1318 1
Польша - Республика 2002 1
Европа Восточная 3123 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Америка Южная 869 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Африка - Африканский регион 3573 1
Ближний Восток 3037 1
Испания - Королевство 3762 1
США - Калифорния 4776 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 1
Нидерланды 3637 1
Румыния 741 1
Кипр - Республика 579 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Китай - Пекин - Beijing 1053 1
Америка - Американский регион 2188 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Земля - планета Солнечной системы 10667 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5874 2
Английский язык 6881 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Энергетика - Energy - Energetically 5530 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1343 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 382 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Киберучения 118 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1739 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 433 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3779 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3162 1
NYT - The New York Times 1088 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2167 2
Politico 19 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Faulkner Information Services 100 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Bloomberg 1420 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11416 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 1
The Guardian - Британская газета 384 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
comScore 379 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
EcoVadis 4 1
Gartner - Гартнер 3613 1
UWA - University of Western Australia - Университет Западной Австралии 6 1
Météo-France - Метео-Франс 6 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Google Cloud Next 4 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 381 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
