В Гражданском кодексе напишут, как использовать ИИ в промышленности

Совет Федерации рекомендовал Минпромторгу, Минцифры и Альянсу в сфере искусственного интеллекта определить, что такое промышленные данные и кто будет иметь право на продукт, который создал ИИ на основе этих данных.



Поправки в ГК

Совет федерации рекомендовал Минпромторгу, Минцифры и Альянсу в сфере искусственного интеллекта (объединяет Сбербанк, «Яндекс», МТС, VK и др.) проработать ряд инициатив, направленных на развитие ИИ в промышленности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление зампреда Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артема Шейкина.

Поручения даны в рамках подготовки нацпроекта «Экономика данных», утвердить который необходимо до 1 июля 2024 г. в соответствии с рекомендациями Президента России от 13 июля 2023 г.

«Речь идет о технологиях ИИ, которые обрабатывают информацию и предоставляют результат — например, текст, расчеты, анализ в области промышленных данных», — пояснил Шейкин.

Сейчас «нет правовой определенности» в регулировании оборота результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых с использованием ИИ, в том числе в промышленности, отметил сенатор.

Фото: Kandinsky Kandinsky Работа ИИ с промышленными данными в представлении нейросети

Министерства и альянс должны подготовить поправки к четвертой части Гражданского кодекса (ГК), предусматривающей ответственность за нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности.

Совет федерации рекомендовал также проработать критерии отнесения данных к промышленным.

Права владельца данных

О том, что такое промышленные данные, которые могут использоваться при обучении ИИ, Шейкин сказал: «Это могут быть данные технологических процессов, результатов дистанционного зондирования Земли, информация о полезных ископаемых или данные в области металлургии, нефтехимии».

«Данные о полезных ископаемых, например, могут являться коммерческими наработками, которыми бизнес не захочет делиться для использования в обучении моделей ИИ», — сказал изданию лидер кластера «Фундаментальные сервисы» платформы «Сфера» (холдинг «Т1») Валерий Никаноров. Он считает, что «инициатива определенно вызовет некоторые сомнения у компаний».

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Если информация позволит создать ИИ-продукт, обеспечивающий конкурентное преимущество владельцам первичных данных, то передача их третьим лицам может принести убытки компании, согласились в ГК «Цифра».

Газета The New York Times, например, сообщила, что 27 декабря 2023 г. подала в суд на OpenAI и Microsoft из-за использования искусственным интеллектом работ, защищенных авторским правом. В иске говорится, что миллионы статей издания были использованы для обучения чат-ботов, которые теперь конкурируют с ней.

Регулирование ИИ в России и в мире

В США федеральные законодатели уже предложили широкий спектр правил для ИИ, но обсуждение пока находится на ранних стадиях. Об этом писал CNews 15 августа 2023 г., когда Правительство Китая ввело 24 пункта правил для регулирования ИИ.

В России существует концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники на период до 2024 г., утвержденная Правительством в августе 2020 г. Тем не менее, мер ответственности за нарушения при внедрении искусственного интеллекта в гражданский оборот все еще нет.

Ночью с 8 на 9 декабря 2023 г. как пишет «Коммерсант», еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон (Thierry Breton) написал в соцсети X: «Есть! ЕС стал самым первым среди континентов, кто установил четкие правила использования ИИ». В Европарламенте считают, что закон может стать мировым стандартом регулирования ИИ в других юрисдикциях.