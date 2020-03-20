Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет

ЕС призвал Netflix отказаться от HD-трансляций в Европе, чтобы не подвергать риску надежность работы интернета. Это напрямую связано с закрытием вузов и школ и переходом людей на удаленную работу на фоне пандемии коронавируса. Руководство сервиса ответило согласием.



Запрет на HD-контент

Власти Евросоюза (ЕС) обратились к Netflix с просьбой временно отказаться от трансляции контента в HD-качестве. Они опасаются перебоев в работе Сети на фоне возросшей нагрузки в результате решения многих компаний о переводе сотрудников на удаленную работу, а также закрытия учебных заведений в связи с пандемией коронавируса.

Призыв властей ЕС был адресован и другим стриминговым сервисам. Об этом в своем Twitter сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон (Thierry Breton).

Переход людей на удаленную работу и закрытие школ и вузов, считает Бретон, может вызвать перегрузку интернета и перебои в его работе. «Для обеспечения стабильности работы интернета давайте переходить на стандартное разрешение, когда в HD-качестве нет необходимости», – призвал еврокомиссар.

Переговоры завершились успехом

Тьерри Бретон обсудил вопрос отказа от HD-трансляции непосредственно с генеральным директором Netflix Ридом Хастингсом (Reed Hastings). В рамках переговоров глава стримингового сервиса заявил, что Netflix уже перешел на адаптивное вещание – пользователь получает контент в том качестве, которое способно «вытянуть» его интернет-соединение.

Для многих необходимость работать удаленно стала возможностью уделять больше времени сериалам

На первом этапе переговоры ни к чему не привели, в том числе и потому, что отказ от HD-вещания может означать для Netflix снижение заработка. Базовый тариф сервиса в Европе стоит 8 евро в месяц и предполагает трансляцию контента в разрешении 480р. HD-качество (720р) доступно лишь тем, кто выбрал тариф с абонентской платой 10 евро, плюс есть премиум-тариф, позволяющий смотреть фильмы и сериалы в Full HD (1080р). Он стоит 12 евро в месяц.

Бретон и Хастингс договорились о проведении повторных переговоров, но несколько часов спустя руководство стримингового сервиса приняло решение удовлетворить просьбу еврокомиссара. Как пишет издание Bloomberg, Netflix отказался от Full HD- и HD-трансляций, но на временной основе.

Качество вещания в Европе будет принудительно снижено до 19 апреля 2020 г. включительно. По подсчетам Netflix, это сократит трафик сервиса в европейских сетях приблизительно на 25%. При этом представители сервиса не сообщили, планируют ли они возмещать расходы пользователям, заплатившим за HD и Full HD.

Бретон и Ханстингс не уточнили, возможно ли продление ограничений в качестве контента Netflix. На момент публикации материала этот вопрос оставался открытым. Также пока неизвестно, пойдут ли на это другие стриминговые сервисы, и станет ли Netflix распространять ограничения на другие страны мира, в том числе и на Россию, где он работает с 2016 г.

Проблема существует

Необходимость миллионов людей по всему миру работать из дома действительно привела к повышенной нагрузке на Сеть. Проблему, пишет CNN. признал и основатель компании Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) – он заявил, что в WhatsApp и Facebook Messenger наблюдается многократный рост числа аудио- и видеозвонков.

По словам Цукерберга, их количество за последнее время увеличилось более чем вдвое. Между тем, глава Facebook не уточнил, наблюдаются ли какие-нибудь проблемы при работе этих сервисов.

В то же время британским операторам O2, EE и Vodafone повезло меньше. По информации портала Sky.com, 17 марта 2020 г. из-за перегрузки сетей, которую представители операторов связали с переходом граждан страны на удаленную работу и последовавшим за этим ростом спроса на мобильный интернет, многие абоненты не могли совершать голосовые звонки. В ряде случаев мобильная сеть была полностью недоступна.

Стриминговые сервисы действительно могут являться угрозой стабильности работы интернета. По данным Bloomberg, за последнюю неделю, на которую пришелся пик перехода сотрудников офиса на работу на дому, количество времени, которое люди стали тратить на такие сервисы, во всем мире выросло в сумме более чем 20%. В отдельных странах показатели еще выше: к примеру, в Австрии и Испании рост превысил 40%.