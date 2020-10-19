ЕС потратит 10 млрд евро, чтобы прогнать из Европы Amazon и Google

ЕС давно мечтал об «облачном» Альянсе

Европейский союз создаст собственную индустрию облачных вычислений. 27 стран ЕС договорились выработать общеевропейский подход к развитию единой облачной инфраструктуры.

Как планируется, в проект будет привлечено 10 млрд евро, из них 2 млрд евро вложит исполнительный орган ЕС, а остальные средства поступят как от стран-членов ЕС, так и от частных промышленных концернов. Куратором этого масштабного мероприятия станет новая организация — Европейский альянс по промышленным данным и облакам.

Как пишет портал Politico, почти все страны, кроме Дании и Кипра, подписали 15 октября 2020 г. совместную декларацию, в которой обязались выделить государственные средства на развитие «облаков». Две страны пока не подписали документ из-за технических неполадок. Правительства стран смогут финансировать эти проекты согласно плану ЕС по восстановлению от пандемии COVID-19.

Облачный альянс — ключевая часть стратегии Европейской комиссии в области данных, направленной на создание единого рынка данных для промышленного использования. Комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон (Thierry Breton) на встрече представителей европейских министерств телеком отрасли, указал, что ЕС должен превратиться в мировой центр обработки данных. Развитие новых возможностей обработки данных даст Европе преимущество над иностранными конкурентами, которые в настоящее время доминируют в облачном бизнесе. Европейские корпорации смогут конкурировать с Amazon, Google и Alibaba.

Для начала ЕС вложит в собственную индустрии облачных вычислений 10 млрд евро

Напомним, что по итогам I квартала 2020 г., по данным Statista.com, мировым лидером среди облачных платформ была AWS — Amazon Web Services. Она занимала 32% глобального рынка. На втором месте находилась компания Microsoft со своими облачными решениями Azure и 18-процентной долей, а на третьем — Google (8%).

В чем будет заключаться работа Альянса

В рамках Альянса, который заработает до конца 2020 г., эксперты утвердят бизнес-план, инвестиционный план и план внедрения облачных технологий следующего поколения для государственного и частного секторов. К декабрю 2020 г. Альянс представит свод правил для облачных платформ, так называемый «Закон о цифровых услугах», а в начале 2021 г. должны быть разработаны законы, регулирующие работу искусственного интеллекта. Подписанное соглашение предполагает создание общих европейских стандартов для сервисов, которые должны помочь малому и среднему бизнесу, стартапам и государственному сектору осваивать облачные технологии.

В более широком смысле Альянс будет стимулировать создание более безопасных, энергоэффективных центров обработки данных и облачных сервисов для всех компаний, в частности, для малых и средних предприятий, стартапов и государственного сектора.

Новые требования к поставщикам облачных услуг

Согласно декларации, облачные провайдеры должны «гарантировать соблюдение европейских стандартов в области безопасности, защиты данных, защиты прав потребителей, переносимости данных и энергоэффективности и способствовать европейскому цифровому суверенитету».

Компании должны предоставить «адекватную гарантию» того, что ЕС сохранит контроль над своими стратегическими и конфиденциальными данными.

Несмотря на то, что все поставщики облачных услуг могут работать в Европейской облачной федерации, созданные ими облачные сервисы должны регулироваться законодательством ЕС.

Какие подобные европейские инициативы уже существуют

Европейские страны и ранее пытались внедрить сервисы, которые позволили бы конкурировать с иностранными корпорациями. Так в 2016 г. компания Deutsche Telekom запустила облачный сервис Open Telekom Cloud в партнерстве с Huawei, которая поставляла аппаратно-программные решения. Платформа стала прямым конкурентом облаков Amazon в Европе.

В июне 2020 г. CNews писал, что Франция и Германия планируют создать европейскую облачную платформу для снижения зависимости Европы от облачных сервисов США и КНР. Пробный запуск системы, получившей название Gaia-X, назначен на 2021 г., и работать над ней будут преимущественно европейские корпорации. Как пишет портал SoftPedia, новая платформа также нацелена на снижение зависимости европейцев от американских облаков.