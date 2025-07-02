Получите все материалы CNews по ключевому слову
Digma SmartLife Digma DiPlug серия "умных" розеток
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM 1
|18.03.2024
|Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM 1
|27.11.2023
|Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты 1
|24.06.2022
|Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки 3
|11.05.2021
|10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM 3
|16.08.2018
|Digma объявила о старте продаж «умных» розеток в России 6
Digma SmartLife и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7865 4
|Xiaomi 1837 3
|Google LLC 11999 3
|Digma 219 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4218 2
|Восход ФГБУ НИИ 661 2
|HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 2
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 348 2
|Rubetek - Рубетек 23 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13383 1
|ELARI 39 1
|IFS - Industrial and Financial Systems 73 1
|Aqara - Акара.Ру 31 1
|Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
|Ростелеком 10003 1
|Apple Inc 12315 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7742 1
|VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150398 3
|Солнечная система - Solar system 2535 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17583 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.