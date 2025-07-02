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Digma SmartLife Digma DiPlug серия "умных" розеток


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM 1
18.03.2024 Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM 1
27.11.2023 Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты 1
24.06.2022 Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки 3
11.05.2021 10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM 3
16.08.2018 Digma объявила о старте продаж «умных» розеток в России 6

Публикаций - 6, упоминаний - 15

Digma SmartLife и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7865 4
Xiaomi 1837 3
Google LLC 11999 3
Digma 219 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4218 2
Восход ФГБУ НИИ 661 2
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 75 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 348 2
Rubetek - Рубетек 23 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13383 1
ELARI 39 1
IFS - Industrial and Financial Systems 73 1
Aqara - Акара.Ру 31 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
Ростелеком 10003 1
Apple Inc 12315 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7742 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1878 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11678 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24853 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12653 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3155 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69021 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7872 4
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 172 4
Умные платформы 1778 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10151 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2757 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1082 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14079 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7457 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9917 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8972 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 212 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5917 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 939 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2259 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 737 2
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 92 2
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 150 2
Schuko - евро-стандарт электрической розетки - система силовых вилок и розеток для переменного тока - стандарт CEE 7/4 15 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8678 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29465 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2263 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2033 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17452 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 577 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1024 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12451 1
Сетевой фильтр 49 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 229 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1176 1
Часы - Будильник - Alarm clock 225 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3765 1
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 155 1
Освещение - яркость источника света 701 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1088 1
Apple iOS 8011 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 182 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1231 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 722 4
Xiaomi Mi Home 77 4
Google Android 14353 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 3
Apple Siri - Голосовой помощник 403 3
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 74 3
Xiaomi Mi Smart Power Plug - Xiaomi Mija Smart Plug Enhanced EU VDE Wi-F 3 2
HiPER IoT 10 2
Aqara Smart Plug 2 2
Aqara Home 9 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 180 2
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 92 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 76 1
ELARI SmartHome 4 1
ELARI Dual Smart Socket 1 1
ELARI Smart Socket SMS 1 1
TP-Link TAPO 8 1
Gen Digital - Avast Smart Life 22 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 98 1
Redmond SkyKettle - электрочайник 11 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 328 1
Apple Music 113 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 182 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 53 1
Яндекс.Плюс 206 1
Apple HomePod 34 1
Сбер - СберПрайм 50 1
Apple HomeKit 41 1
LG XBOOM - серия аудиоколонок 17 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 75 1
Xiaomi Mi Smart Speaker 4 1
HiPER Smart Home 3 1
СалютДевайсы - SberBoom 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 150398 3
Солнечная система - Solar system 2535 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17583 1
Зоология - наука о животных 2717 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5123 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1963 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5702 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6589 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1410 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5076 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 631 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11184 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3070 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1292 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 626 1
Дневной свет - Дневное освещение 143 1
Металлы - Медь - Copper 814 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 601 1
Магний - Magnesium - химический элемент 62 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 931 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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