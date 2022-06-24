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TP-Link TAPO

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.06.2022 Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки 3
10.06.2022 Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения 3
22.09.2021 Как выбрать IP-камеру для дачи и следить за своим участком 1
31.03.2021 Устройства умного дома TP-Link TAPO получили управление с помощью голосового помощника Mail.ru Group 2
21.01.2021 TP-Link представила новую Wi-Fi-камеру линейки Tapo. Цена. Фото 3
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото 1
19.11.2020 TP-Link представила решения для умного дома. Фото 1
27.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшие камеры видеонаблюдения 2

Публикаций - 9, упоминаний - 17

TP-Link TAPO и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 231 4
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 3
Hikvision - Хиквижн 73 3
HiWatch 12 2
Yandex - Яндекс 9216 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Google LLC 12690 2
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
Ambertek 1 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Huawei 4677 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Sony 6739 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 77 1
HID Global - HID Corporation 125 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Hikvision - Ezviz 14 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 1
Россети Ленэнерго 1699 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Night Vision - режим ночного видения 402 4
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 3
Mesh network - Ячеистая топология сети 75 3
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 348 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 3
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 124 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 2
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 190 2
Микрофон - Microphone 2809 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 2
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 2
Фотокамеры - Ночная съемка 234 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 2
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 217 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 3
Xiaomi Mi Home 91 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 10 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Xiaomi MiJia 360 Panoramic Camera 2 1
Xiaomi IMILAB 2 1
Xiaomi Mi Smart Power Plug - Xiaomi Mija Smart Plug Enhanced EU VDE Wi-F 3 1
HiPER IoT - HiPER IoT Humidifier - HiPER IoT Body Composition Scale - HiPER IoT Heater Fan 12 1
Hikvision DS IP-камера видеонаблюдения 2 1
Redmond SkyCam RG 2 1
Xiaomi Outdoor Security Camera - Xiaomi Outdoor Bluetooth Speaker 7 1
Aqara Home - Aqara Panel Hub - Aqara Display Switch 10 1
Aqara Smart Plug 2 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
TP-Link Deco - серия роутеров 16 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Digma SmartLife - Digma DiPlug - серия "умных" розеток 6 1
Петренко Михаил 3 1
Chen Raymond - Чен Реймонд 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
Видеокамера - Видеосъёмка 720 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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