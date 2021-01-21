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TP-Link представила новую Wi-Fi-камеру линейки Tapo. Цена. Фото

TP-Link представила уличную Wi-Fi-камеру Tapo C310. Tapo – бренд, нацеленный на поклонников беспроводных технологий и интернета вещей. Продукты линейки позволяют сделать жизнь современного человека проще и безопаснее. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 3590 руб.

Tapo C310 – уличная Wi-Fi-камера видеонаблюдения с функцией обнаружения движения, которая автоматически отправляет push-уведомления на смартфон при видеофиксации посторонней активности. Устройство оснащено всепогодным корпусом с защитой класса IP66, что обеспечивает стабильную работу камеры в любых погодных условиях.

Благодаря разрешению 3 Мп изображение Tapo C310 позволяет разглядеть мелкие детали. Кроме того, камера обладает ночным режимом и поддерживает видимость объектов на расстоянии до 30 метров даже в темное время суток. Встроенный динамик и микрофон позволяют пользователю слушать, что происходит на улице, передавать голосовые сообщения и включать звуковую сигнализацию.

Более того, Tapo С310 позволяет хранить видео на карте microSD объемом до 128 ГБ, а также поддерживает несколько вариантов установки, по кабелю Ethernet или через Wi‑Fi.

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Уличная Wi-Fi-камера TP-Link Tapo C310

Бесплатное мобильное приложение TP-Link Tapo предоставляет полное управление устройствами: просмотр предыдущих записей с камер видеонаблюдения, сортировка по времени и дате, установка автоматического расписания работы и многое другое. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

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