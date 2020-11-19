TP-Link представила решения для умного дома. Фото

TP-Link, поставщик решений для домашних и корпоративных сетей, представил устройства для построения системы умного дома TAPO, подходящие для выполнения широкого круга задач в быту. TAPO – бренд, нацеленный на всех поклонников беспроводных технологий и интернета вещей. Продукты этой линейки – камера видеонаблюдения C200, мини-розетка P100, умные лампы L510E и L530E – позволяют сделать жизнь современного человека проще и безопаснее.

Умная Wi-Fi-лампа L530E позволяет регулировать яркость и цветовую температуру, а также предоставляет пользователю возможность выбора одного из 16 млн оттенков. Более того, лампа сохраняет подобранные настройки освещения для различных сценариев использования.

Для использования L530E и L510E не требуется центр управления: лампы легко подключаются к домашней Wi‑Fi-сети без привлечения дополнительных устройств. Кроме того, лампы обладают поддержкой голосового помощника «Яндекс Алисы» или «Google Ассистента», что позволяет удобно управлять светом при помощи голоса.

TAPO C200 – домашняя Wi-Fi-камера видеонаблюдения, которая записывает видео в разрешении HD 1080p и обладает широким углом обзора в 360° по горизонтали и 114° по вертикали, обеспечивая дополнительную безопасность.

Умная лампа L530E

Камера обладает режимом ночного видения с автоматическим фильтром переключения цвета на расстоянии до 9 метров, функцией обнаружения движения и моментальной отправкой push-уведомлений в приложение TAPO Camera. Благодаря встроенному динамику и микрофону пользователь может слышать, что происходит в помещении, удаленно передавать голосовые сообщения и включать звуковую сигнализацию.

Умная лампа L510E

Кроме того, С200 обладает режимом приватности, который физически отключает объектив камеры, обеспечивая конфиденциальность пользователя. Карта microSD, установленная в камере, позволяет хранить данные локально и предотвращать прецеденты, связанные с хакерскими атаками.

Умная камера C200

Умная мини-розетка P100 мгновенно включает и выключает подключенные устройства через приложение TAPO, что делает жизнь пользователя более безопасной. Встроенные функции расписания и таймера позволяют настраивать график на целую неделю. Все подключенные устройства автоматически активируются и отключаются в заданное время. Кроме того, рабочий режим «не дома» создает видимость того, что дома присутствует человек, периодически включая и выключая подключенное устройство (например, лампу), что обеспечивает дополнительную защиту от злоумышленников в отсутствие пользователя.

Умная мини-розетка P100

Также P100 поддерживает голосовые функции, что позволяет управлять умной розеткой с помощью голосовых команд «Яндекс Алисы» или «Google Ассистента».

Бесплатное мобильное приложение TP-Link TAPO предоставляет полное управление устройствами: просмотр предыдущих записей с камер видеонаблюдения, сортировка по времени и дате, установка автоматического расписания работы и многое другое. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.